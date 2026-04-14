Дружині прем’єр-міністра Іспанії висунуто обвинувачення в корупції

Наталія Порощук
фото: Reuters

Суд висунув звинувачення проти особистої помічниці Гомес

Бегонья Гомес, дружина прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, була звинувачена у розтраті, зловживанні впливом, корупції у ділових відносинах та незаконному привласненні коштів за підсумками дворічного розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

55-річній Гомес інкримінують використання свого впливу як дружини прем'єр-міністра для отримання та управління посадою в Мадридському університеті Комплутенсе, а також використання державних ресурсів та особистих зв'язків для просування своїх приватних інтересів.

Суддя Хуан Карлос Пейнадо також висунув звинувачення проти особистої помічниці Гомес Крістіни Альварес та бізнесмена Хуана Карлоса Баррабеса у зв'язку з цією справою. Усі обвинувачені заперечують свою провину.

Санчес неодноразово відкидав справу проти своєї дружини як безпідставну та політично вмотивовану дискредитацію. Прем’єр-міністр звинуватив своїх політичних опонентів та ЗМІ у переслідуванні його родини, а також відкрито поставив під сумнів неупередженість деяких представників судової влади.

Раніше в Іспанії опозиційні сили вимагали відставки прем'єр-міністра, соціаліста Педро Санчеса, та оголосили про намір подати скаргу на його партію через підозри у корупційних діях.

