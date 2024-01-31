Яка зарплата у Байдена, Дуди та Зеленського: скільки отримують світові лідери (інфографіка)

У Зеленського доволі скромна президентська зарплата – 336 тис. грн на рік чи 28 тис. на місяць

Зарплата президента США – $400 тис. на рік, також йому виділяють $50 тис. на особисті витрати, $19 тис. на розваги та $100 тис. на оплату поїздок

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив свої декларації про доходи за два роки, у яких серед прибутку від роялті, відсотків, надання майна в оренду вказав скромну президентську зарплату – 336 тис. грн на рік чи 28 тис. на місяць, без надбавок та премій. У перерахунку на поточний курс глава держави заробляє менш як $9 тис. на рік – набагато менше, ніж деякі інші світові лідери. Про це йдеться на інфографіці «Слово і діло».

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Найвища зарплата, очікувано, в американського президента: Джо Байден заробляє $400 тис. на рік. Крім цього, президенту виділяють $50 тис. на особисті витрати та $19 тис. на розваги, а також $100 тис. на оплату поїздок.

Нинішній розмір зарплати президента було встановлено Конгресом у 2021 році, до цього його було зафіксовано на рівні $200 тис. терміном на 30 років. З моменту вступу на посаду першого президента США Джорджа Вашингтона і до сьогодні було всього п'ять підвищень зарплати – у 1873, 1909, 1949, 1969 та 2001 роках.

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Трохи менше за Байдена заробляє канцлер Німеччини Олаф Шольц – приблизно $390 тис. на рік. Востаннє Бундестаг підвищував зарплату канцлеру у 2022 році, з того часу він щомісяця отримує близько €30 тис. У цю суму входить ставка, кілька видів компенсації, місцева допомога.

Трохи менше – приблизно $380 тис. на рік – отримує прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе. Зарплату йому та іншим федеральним чиновникам підвищили влітку 2023-го.

Річна зарплата прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо становить $379 тис. (цікаво, що згідно з опитуванням, проведеним навесні минулого року, майже половина канадців вважали його зарплату надто високою).

Парламент Японії у листопаді ухвалив закон про підвищення річної зарплати прем'єра, членів його уряду та інших державних службовців спеціальних категорій. Тепер Фуміо Кісіда зароблятиме $270 тис. на рік.

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Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заробляє близько $210 тис. на рік, його колега з Нідерландів Марк Рютте – $200 тис. У зарплату Рютте входять відпускні та бонус наприкінці року, він також має право на надбавку на витрати та інші виплати та пільги.

Президент Франції Еммануель Макрон (як і прем'єр-міністр) заробляє €190 тис. на рік. У місячний оклад закладено ставку, допомогу на проживання та неоподатковувану офіційну допомогу.

Президент Чехії Петр Павел отримує $170 тис. на рік. На додаток він, як і інші топполітики, має право на щомісячну компенсацію на відрядження, харчування тощо.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президент Польщі Анджей Дуда заробляють по $90 тис. на рік.

Втричі менше отримує на своїй посаді прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді – близько $30 тис. Йому також виплачується низка пільг та компенсація за утримання свого будинку.

У лідерів східної Європи, як і у Володимира Зеленського, зарплати скромні. Наприклад, президентка Молдови Мая Санду заробляє $14 тис. на рік, а президент Литви Гітанас Науседа – лише $10 тис.