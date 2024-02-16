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Україна повернула тіла 58 загиблих героїв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула тіла 58 загиблих героїв
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Тіла військових після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання

Сьогодні, 16 лютого, Україна повернула тіла ще 58 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», – повідомляє пресслужба.

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Зазначається, що тіла військових після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, у січні Україна повернула тіла ще 77 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни. 

Триває 723-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади а також об’єкти критичної інфраструктури.

Теги: війна смерть Україна поховання ворог

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