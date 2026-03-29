Два судна з гуманітарною допомогою дісталися Куби після зникнення в Карибському морі

Судна зникли під час переходу Карибським морем після виходу з острова Ісла-Мухерес

Вітрильники затрималися через негоду і на деякий час втратили зв’язок, але екіпажі залишилися неушкодженими

Два вітрильники, які перевозили гуманітарну допомогу з Мексики до Куби, благополучно прибули до Гавани після того, як їх знайшли військово-морські сили Мексики. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Судна зникли під час переходу Карибським морем після виходу з острова Ісла-Мухерес, однак згодом їх виявили приблизно за 80 морських миль на північний захід від Куби. Як зазначили у ВМС Мексики, екіпажі перебували в безпеці, а рух човнів був уповільнений через складні погодні умови, зокрема сильний вітер.

Після відновлення зв’язку вітрильники продовжили шлях і врешті безпечно пришвартувалися в столиці Куби. Гуманітарна місія має доставити на острів продукти харчування, ліки, дитяче харчування та інші необхідні товари.

Як відомо, на Кубі розгортається масштабна гуманітарна криза, спричинена дефіцитом пального, економічними проблемами та регулярними збоями енергосистеми.

У березні 2026 року на острові сталося кілька масштабних відключень електроенергії, включно з повним колапсом національної енергосистеми, що одночасно залишив без світла близько 10 млн людей.

В окремих регіонах електрики немає по кілька годин або навіть днів, а жителі змушені готувати їжу на дровах і жити без базових послуг.

Причиною кризи є гостра нестача пального: за даними влади, Куба наразі має лише близько 40% від необхідного обсягу енергоресурсів, а поставки нафти фактично припинилися на кілька місяців.