Головна Світ Політика
search button user button menu button

Два судна з гуманітарною допомогою дісталися Куби після зникнення в Карибському морі

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Вітрильники затрималися через негоду і на деякий час втратили зв’язок, але екіпажі залишилися неушкодженими

Два вітрильники, які перевозили гуманітарну допомогу з Мексики до Куби, благополучно прибули до Гавани після того, як їх знайшли військово-морські сили Мексики. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Судна зникли під час переходу Карибським морем після виходу з острова Ісла-Мухерес, однак згодом їх виявили приблизно за 80 морських миль на північний захід від Куби. Як зазначили у ВМС Мексики, екіпажі перебували в безпеці, а рух човнів був уповільнений через складні погодні умови, зокрема сильний вітер.

Після відновлення зв’язку вітрильники продовжили шлях і врешті безпечно пришвартувалися в столиці Куби. Гуманітарна місія має доставити на острів продукти харчування, ліки, дитяче харчування та інші необхідні товари.

Як відомо, на Кубі розгортається масштабна гуманітарна криза, спричинена дефіцитом пального, економічними проблемами та регулярними збоями енергосистеми.

У березні 2026 року на острові сталося кілька масштабних відключень електроенергії, включно з повним колапсом національної енергосистеми, що одночасно залишив без світла близько 10 млн людей.

В окремих регіонах електрики немає по кілька годин або навіть днів, а жителі змушені готувати їжу на дровах і жити без базових послуг.

Причиною кризи є гостра нестача пального: за даними влади, Куба наразі має лише близько 40% від необхідного обсягу енергоресурсів, а поставки нафти фактично припинилися на кілька місяців.

Теги: Куба гуманітарна допомога Мексика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua