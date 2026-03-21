Куба відкинула вимоги США про зміну влади на острові

Іванна Гончар

65-річний Мігель Діас-Канель обіймає посаду лідера Куби з 2018 року
Куба відмовилася обговорювати зі США питання зміни влади, зокрема президентський термін Мігеля Діаса-Канеля, попри повідомлення про відповідні вимоги Вашингтона. Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни Карлос Фернандес де Коссіо, пише «Главком».

«Політична система Куби не підлягає переговорам, і, звичайно, ні президент, ні посада будь-якого чиновника не є предметом обговорення зі Сполученими Штатами», – наголосив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа нібито розглядає варіант економічної угоди з Гаваною, яка могла б передбачати послаблення санкцій в обмін на відхід Діаса-Канеля від влади.

Водночас Куба підтвердила, що певні переговори зі США дійсно ведуться. За словами де Коссіо, сторони можуть обговорювати низку складних, але взаємно важливих тем, зокрема торгівлю та фінансові претензії.

«Це дуже складні питання… вони вимагають діалогу і переговорів», – зазначив він.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант переходу Куби під контроль Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі він зазначив, що Вашингтон володіє достатніми важелями впливу, щоб змінити політичну ситуацію на острові.

Тоді президент Куби Мігель Діас-Канель виступив із різкою заявою, попередивши Вашингтон про готовність народу до жорсткої відсічі будь-якій зовнішній агресії. 

