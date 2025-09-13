Головна Країна Події в Україні
Сікорський викрив плутанину в заявах Росії щодо атаки дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Сікорський викрив плутанину в заявах Росії щодо атаки дронів
Сікорський вказав на заяви представників Москви, які суперечать одна одній
фото з відкритих джерел

Очільник польського МЗС прокоментував заяви Росії щодо порушення повітряного простору Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розвінчав російські наративи щодо безпілотників, які порушили повітряний простір його країни, вказавши на заяви представників Москви, які суперечать одна одній. Він зазначив, що Росія намагається спотворити правду, і тому пропонує різні версії одних і тих самих подій. Як інформує «Главком», про це Сікорський написав у соціальній мережі X.

«Російський уряд стверджує, що російські дрони порушили повітряний простір Польщі помилково, тоді як російський посол в ООН заявляє, що це фізично неможливо, щоб російські дрони досягли Польщі. Якій російській брехні ми повинні вірити?», – зазначив Сікорський.

Як відомо, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники. 

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації.

Теги: росія міністр військові Польща дрон

