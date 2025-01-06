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Слідом за Фіцо. Словацька делегація відвідає РФ, аби «відновити відносини»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Слідом за Фіцо. Словацька делегація відвідає РФ, аби «відновити відносини»
Данко є одним із проросійських політиків в урядовій коаліції Словаччини
фото з відкритих джерел

Данко: Виступити в державній думі РФ ‒ це можливість, яка випадає раз у житті. Це честь для кожного політика

Делегація словацьких парламентарів, яку очолить віцеспікер парламенту та лідер Словацької національної партії Андрей Данко, слідом за прем’єр-міністром Робертом Фіцо вирушила до Росії. Про це повідомляє словацький телеканал ta3 та польське радіо.

Як зазначається, до делегації увійдуть також члени панівної партії Тібор Гашпар, Ріхард Глюк, Адам Лучанський і ще двоє депутатів. Данко наголосив на необхідності поговорити з міністром промисловості про постачання ядерного палива.

За словами віцеспікера, метою візиту також є «відновлення відносин з РФ через зустрічі з російськими парламентарями та представниками уряду» .

«Виступити в державній думі ‒ це можливість, яка випадає раз у житті. Це честь для кожного політика. Я пишаюся тим, що буду серед близько 30 світових лідерів, які там виступали», – заявив словацький посадовець.

Віцеспікер також висловив переконання, що саме парламенти повинні робити перший крок до відновлення комунікації після тривалого періоду відсутності діалогу. «Прем'єр-міністр Роберт Фіцо розпочав цей діалог, і тепер завдання парламенту – розвивати його», – додав Данко.

Крім того, він згадав про можливий мирний російсько-український саміт у Братиславі. Посадовець закликав колишню президентку Зузану Чапутову і лідерів опозиції приєднатися до цієї ідеї та допомогти зробити її реальністю, закликавши президента України Володимира Зеленського взяти в ній участь. Він висловив упевненість, що міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна не стане проблемою для організації саміту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо два тижні не з'являвся на публіці. Виявилося, що в цей час він був у п'ятизірковому готелі Capella Hanoi у В'єтнамі. 

Тим часом у Братиславі відбувся протест проти дій прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики. 

Як відомо, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. 

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Теги: Словаччина протест партії арешт радіо саміт міністр політика

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