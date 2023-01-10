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Ексдепутат Держдуми спрогнозував смерть Путіна і поразку РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексдепутат Держдуми спрогнозував смерть Путіна і поразку РФ
фото скріншот відео

Пономарьов: «Те, що Путін робить останніми місяцями все більше нагадує якесь самогубство»

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов прогнозує падіння режиму диктатора Володимира Путіна внаслідок військової поразки в Україні. Про це Пономарьов заявив в ефірі «Еспресо».

«Путіну потрібна винятково перемога. Точніше, те що він може оголосити, як перемогу. Якщо будуть знову захоплені певні території, які Путін зможе зафіксувати за собою, то це є певною перемогою для нього», – вважає політик.

Він назвав головну проблему Путіна прямо зараз – це нездатність продемонструвати себе в ролі переможця для населення РФ.

«Те, що Путін робить останніми місяцями все більше нагадує якесь самогубство. Оскільки, коли він оголосив про анексію українських територій, то просто піти з України він не може. Путін оголосив російському населенню про приєднання територій і тепер просто так піти для нього буде катастрофа. Це буде його поразкою для росіян і Путін не буде для них лідером. Саме тому мій прогноз про те, що він не доживе до 2024 року є цілком реальним», – додав Пономарьов.

Нагадаємо, американський незалежний сенатор Ангус Кінг, який минулого тижня зустрівся із Володимиром Зеленським у Києві, заявив, що дії Володимира Путіна в Україні нагадують нацистського диктатора Адольфа Гітлера. 

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Теги: катастрофа війна путін смерть самогубство Ілля Пономарьов населення перемога

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