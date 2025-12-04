Ексглава дипломатії ЄС йде у відставку через розслідування шахрайства

Я повністю довіряю системі правосуддя і впевнена, що правильність дій Коледжу буде підтверджена – Могеріні

Федеріка Могеріні, колишня дипломатка ЄС, подала у відставку з посади ректора Коледжу Європи після того, як її визнали підозрюваною у справі про шахрайство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

У заяві після засідання виконавчого комітету Коледжу Могеріні сказала: «Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов'язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора».

Ця заява пролунала на наступний день після того, як високопоставлений чиновник ЄС Стефано Санніно заявив, що піде у відставку наприкінці грудня, після того, як його також було визнано підозрюваним у розслідуванні. Він є головою генерального директорату Європейської комісії з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки.

Розслідування, яке проводить прокурор ЄС, зосереджено на однорічному контракті, укладеному з Коледжем Європи в рамках тендеру на створення нової академії для підготовки молодих національних дипломатів і державних службовців ЄС до майбутніх ролей представників Європи за кордоном.

Прокурори підозрюють, що у 2021-22 роках Коледж та дипломатична служба ЄС могли вступити в змову з метою неправомірного спрямування коштів ЄС на цей проєкт, зокрема, нібито надавши Коледжу попередню інформацію про тендер. Тендер був офіційно відкритий для університетів по всій Європі.

«Я повністю довіряю системі правосуддя і впевнена, що правильність дій Коледжу буде підтверджена», – заявила Могеріні після звільнення з-під варти, додавши, що вона буде «повністю співпрацювати з владою».

Нагадаємо, колишня глава зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні була затримана у Бельгії під час поліцейських рейдів у рамках розслідування щодо шахрайства. Могеріні обіймала посаду Верховного представника з питань зовнішньої політики, очолюючи Європейську службу зовнішніх справ (ЄСЗА), дипломатичний орган блоку, з 2014 по 2019 рік. З вересня 2020 року була ректором Коледжу Європи, престижного університету, який отримує фінансування від ЄС.

Згодом бельгійська поліція звільнила з-під варти колишню головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно після того, як їх затримали для допиту у зв'язку з розслідуванням справи про шахрайство.