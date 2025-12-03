Головна Світ Політика
Топпосадовець ЄС йде у відставку після затримання у справі про шахрайство

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Стефано Санніно залишає посаду
фото з відкритих джерел

ЄС підтвердив відставку Санніно на тлі кримінального розслідування

Колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки  Стефано Санніно оголосив про відставку після допиту у справі про шахрайство. Про це повідомляє Euractiv. 

У внутрішньому повідомленні для співробітників Санніно підтвердив, що його допитали у зв'язку з проєктом, який він реалізовував під час перебування на посаді генерального секретаря дипломатичної служби ЄС, Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

Посилаючись на необхідність захистити роботу Генерального директорату, Санніно заявив, що більше не вважає «доцільним продовжувати» виконувати свої обов'язки і піде у відставку наприкінці грудня.

«Генеральний директорат повинен зосередитися на своїй діяльності та реалізувати амбітну програму, яку ми розробили», – написав він.

Він зазначив, що заступник генерального директора Майкл Карніцніг негайно обійме посаду виконуючого обов'язки директора. Речник Європейської комісії підтвердив цю інформацію. Він заявив, що Санніно «більше не виконує свої обов'язки».

«Через звинувачення, висунутих EPPO, Санніно взяв відпустку до кінця року, після чого він, як і планувалося, вийде на пенсію», – сказав він.

Нагадаємо, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі Financial Times.

З 14 листопада заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Синюк звільнився з посади за власним бажанням. 

