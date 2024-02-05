Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експерт розповів, яка насправді ситуація з експортом російської нафти

Катерина Іванова
glavcom.ua
Експерт розповів, яка насправді ситуація з експортом російської нафти
фото: Financial Times

На думку Андрія Клименка, недостовірна інформація поширюється через те, що ЗМІ можуть брати інформацію з російських джерел, які насправді публікують дані з Росстату

Серед українських та іноземних ЗМІ останні місяці поширюється інформація щодо зменшення російського експорту сирої нафти і нафтопродуктів. Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень та в Моніторинговій групі по санкціях та свободі судноплавства Андрій Клименко заперечив цю інформацію.
 
«Зменшення» російського експорту сирої нафти і нафтопродуктів у всякому разі з Чорного моря, НЕ-МА-Є. На жаль. А Чорне море – це майже 40% морського експорту РФ», – написав Андрій Клименко на своїй Facebook-сторінці.

Він зауважив, що в листопаді-грудні 2023 року спостерігалося певне зменшення експорту сирої нафти, але причиною були дуже потужні шторми в Чорному морі.

Згодом, рівень експорту почав знову рости: з 2,7 до 3,8 млн тонн нафти (це +41,9%). По нафтопродуктах теж відбулося зростання з січня до грудня на 19,7% (з 3,5 до 4,1 млн тонн).

Порівняння обсягів російського експорту сирої нафти та нафтопродуктів з російських портів на Чорному та Азовському морях у квітні 2022 - січні 2024, в тонах
Порівняння обсягів російського експорту сирої нафти та нафтопродуктів з російських портів на Чорному та Азовському морях у квітні 2022 - січні 2024, в тонах
фото: Facebook / Andrii Klymenko

На думку Андрія Клименка, недостовірна інформація поширюється через те, що ЗМІ можуть брати інформацію з російських джерел, які насправді публікують дані з Росстату (Федеральна служба державної статистики). За такою ж причиною, неправдими є дані й іноземних ЗМІ.

«Є ефект очікування хороших новин після успішних атак на російські НПЗ і інформація психологічно підганяється. Там буде ефект, але не так швидко. Тобто в цьому випадку маємо типову ІПСО», – наголосив керівник Моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства.

Експерт зауважив, що такі реалії необідно враховувати, адже вони показують спроможність ворога фінансувати війну.

Нагадаємо, Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Китай на на користь РФ знизив закупівлю нафти в Саудівській Аравії.

Також Bloomberg пояснив, як РФ ховається від санкцій при транспортуванні нафти. Зазначається, що кількість суден, які перейшли під прапор африканської країни, зросла вп'ятеро минулого місяця, порівнюючи із середньомісячним показником за 2023 рік.

Читайте також: Кремлівська агресія продовжує дорого обходитись росіянам
Теги: Андрій Клименко Facebook агресія прапор Китай Чорне море росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

98-річний Ігор Юхновський є одним з засновників ініціативи інтелектуалів та громадських діячів «Першого грудня»
Ігор Юхновський: Ця війна психологічно складніша для солдата, ніж та, на якій був я 80 років тому інтерв’ю
31 сiчня, 08:33
За словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту
Трамп пропонує «помирити» Україну та Росію. Зеленський відреагував
17 сiчня, 16:39
Найманець, снайпер та відповідальний за вербування сербів до армії РФ Деян Берич
Сербські найманці поскаржилися на знущання в російській армії
8 сiчня, 22:59
Мальта з 1 січня 2024 року розпочала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі
Новий глава ОБСЄ планує відвідати Україну
25 сiчня, 16:16
США засуджують експорт з КНДР та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет
Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР – Білий дім
10 сiчня, 03:20
Транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4%
Транспортування газу з РФ: Кабмін ухвалив рішення
25 сiчня, 12:44
Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання
Британська розвідка назвала ключовий напрямок росіян на фронті
16 сiчня, 12:15
Українців в РФ було приречено на русифікацію
Навіщо Зеленському указ про українців у РФ: роз'яснення Центру протидії дезінформації
23 сiчня, 14:03
1 лютого ЗСУ знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ
Росія сховала ракетоносії після знищення «Івановця», але є нюанс
4 лютого, 09:49

Політика

Президентка Зурабішвілі заявила про нову гібридну війну проти Грузії з боку РФ
Президентка Зурабішвілі заявила про нову гібридну війну проти Грузії з боку РФ
Україна допомагатиме ЄС у розробці стратегії для європейської оборонки
Україна допомагатиме ЄС у розробці стратегії для європейської оборонки
Українські дипломати відреагували на «справу про вибухівку» у Грузії
Українські дипломати відреагували на «справу про вибухівку» у Грузії
Голова Євроради закликав США виділити Україні $60 млрд допомоги
Голова Євроради закликав США виділити Україні $60 млрд допомоги
Іран проведе спільні військово-морські навчання з Росією та Китаєм
Іран проведе спільні військово-морські навчання з Росією та Китаєм
Батіг чи пряник? Як заманити українців з Європи додому
Батіг чи пряник? Як заманити українців з Європи додому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
16K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
11K
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
8476
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
7135
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
5639
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua