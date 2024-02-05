Експерт розповів, яка насправді ситуація з експортом російської нафти

На думку Андрія Клименка, недостовірна інформація поширюється через те, що ЗМІ можуть брати інформацію з російських джерел, які насправді публікують дані з Росстату

Серед українських та іноземних ЗМІ останні місяці поширюється інформація щодо зменшення російського експорту сирої нафти і нафтопродуктів. Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень та в Моніторинговій групі по санкціях та свободі судноплавства Андрій Клименко заперечив цю інформацію.



«Зменшення» російського експорту сирої нафти і нафтопродуктів у всякому разі з Чорного моря, НЕ-МА-Є. На жаль. А Чорне море – це майже 40% морського експорту РФ», – написав Андрій Клименко на своїй Facebook-сторінці.

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Він зауважив, що в листопаді-грудні 2023 року спостерігалося певне зменшення експорту сирої нафти, але причиною були дуже потужні шторми в Чорному морі.

Згодом, рівень експорту почав знову рости: з 2,7 до 3,8 млн тонн нафти (це +41,9%). По нафтопродуктах теж відбулося зростання з січня до грудня на 19,7% (з 3,5 до 4,1 млн тонн).

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Порівняння обсягів російського експорту сирої нафти та нафтопродуктів з російських портів на Чорному та Азовському морях у квітні 2022 - січні 2024, в тонах фото: Facebook / Andrii Klymenko

На думку Андрія Клименка, недостовірна інформація поширюється через те, що ЗМІ можуть брати інформацію з російських джерел, які насправді публікують дані з Росстату (Федеральна служба державної статистики). За такою ж причиною, неправдими є дані й іноземних ЗМІ.

«Є ефект очікування хороших новин після успішних атак на російські НПЗ і інформація психологічно підганяється. Там буде ефект, але не так швидко. Тобто в цьому випадку маємо типову ІПСО», – наголосив керівник Моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства.

Експерт зауважив, що такі реалії необідно враховувати, адже вони показують спроможність ворога фінансувати війну.

Нагадаємо, Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Китай на на користь РФ знизив закупівлю нафти в Саудівській Аравії.

Також Bloomberg пояснив, як РФ ховається від санкцій при транспортуванні нафти. Зазначається, що кількість суден, які перейшли під прапор африканської країни, зросла вп'ятеро минулого місяця, порівнюючи із середньомісячним показником за 2023 рік.