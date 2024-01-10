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Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР – Білий дім

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР – Білий дім
США засуджують експорт з КНДР та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет
фото: AP

РФ застосувала ракети Північної Кореї проти України впродовж минулого тижня

Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх днів продовжували запускати по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на пресбрифінгу в Білому домі.

«Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР нещодавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня», – сказав Кірбі.

Він нагадав, що США повідомляли про запуск Росією по Україні північнокорейської балістичної ракети 30 грудня. Пізніше, 2 січня Росія застосувала близько десяти ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах.

«Потім, 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову», – наголосив представник Білого дому.

Кірбі зазначив, що США приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, яка засуджує експорт з КНДР та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також їх застосування по Україні.

До того ж, Сполучені Штати продовжать запроваджувати санкції проти всіх, хто сприяє незаконній передачі зброї російському агресору.

Водночас, Кірбі підкреслив, що найефективнішою допомогою Україні з боку США стало б ухвалення Конгресом нового пакету допомоги Україні без подальших зволікань.

Нагадаємо, у Харкові досліджували уцілілу хвостову частину ракети, яку РФ могла отримати з КНДР. Візуально вона схожа на «Іскандер», однак є деякі технічні відмінності.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

До слова, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

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Теги: росія експорт Північна Корея балістичні ракети

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