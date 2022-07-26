Ердоган поїде до Путіна

Однією з тем для перемовин стане «продуктова угода»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 серпня зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити війну проти України. Про це повідомили російські та турецькі ЗМІ.

Ердоган у наступну п'ятницю відвідає Сочі з одноденним візитом.

Повідомляється, що Ердоган збирається до Сочі, щоб обговорити з Путіним ситуацію в Україні та «продуктову угоду».

Інформацію підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Нещодавно Ердоган повідомив, коли розпочнеться вивіз зерна з України. За його словами, угода про відвантаження зерна має на меті подолати глобальну продовольчу кризу.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна». Ердоган заявив, що нібито західні політики погано ставляться до Путіна. Окрім того він зазначив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.

«Ми дивимося і на Путіна, і на Зеленського, як на друзів, а не ворогів. Більше того, підхід Заходу до пана Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Яке ставлення до нього проявиш, те й отримаєш», – заявив він.

Кілька днів тому Путін та Ердоган зустрічалися в Ірані, куди приїздив з візитом глава Кремля.

На початку липня Ердоган телефонував президентові України Володимиру Зеленському.

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