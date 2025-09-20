Головна Світ Політика
Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні

Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
фото: АР

Трамп 25 вересня прийме у Білому домі Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив упевненість, що майбутня зустріч із американським колегою Дональдом Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні, а також подальшому зміцненню співпраці між двома країнами. Про це йдеться в повідомленні турецького лідера, опублікованому в соціальній мережі турецької платформи NSosyal, пише «Главком».

«На майбутній зустрічі в Білому домі з моїм дорогим колегою та другом, президентом США Дональдом Трампом, ми обговоримо низку питань, що стосуються наших всебічних стратегічних відносин із нашим союзником США, передусім торгівлю, інвестиції та оборонну промисловість», – написав Ердоган.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 25 вересня прийме у Білому домі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що в позиції Росії щодо війни в Україні відбулися значні зрушення. За його словами, під час третього раунду переговорів у Стамбулі сторони вперше представили конкретні пропозиції.

Пізніше ці пропозиції обговорювалися на зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. 

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина готова приєднатися до «клубу гарантів безпеки» для України. За його словами, таке рішення стало можливим завдяки позитивному сигналу від Сполучених Штатів. 

Також Туреччина повідомила, чи відправлятиме миротворців до України.

