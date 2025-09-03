Головна Країна Політика
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітися в Москві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
За словами Сибіги, замість кроків до завершення війни Путін «морочить усім голову»
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Щонайменше сім країн готові прийняти у себе зустріч лідерів України та Росії

 

Чимало країн готові стати місцем для зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас глава Кремля «продовжує морочити всім голову», роблячи завідомо неприйнятні пропозиції про переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Наразі щонайменше сім країн готові прийняти у себе зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край війні. Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки. Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент», – каже він.

За словами міністра, Путін «морочить усім голову, роблячи завідомо неприйнятні пропозиції». «Лише посилення тиску може змусити Росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу», – наголосив очільник МЗС.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін стверджує, що нібито ніколи не відкидав зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Кремля, він готовий провести зустріч, якщо український лідер приїде в Москву.

Путін заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп просив його провести зустріч із Зеленським. Водночас очільник Кремля цинічно звинуватив Україну, що вона нібито не хоче завершити війну мирним способом. Варто зазначити, що уночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру України, енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив та житловий сектор. 

Раніше помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

