Ердоган закликав Путіна активізувати дипломатію для завершення війни

Крім війни в Україні Ердоган та Путін обговорили регіональні та міжнародні теми

Анкара продовжує позиціонувати себе як посередника у спробах досягти миру між Україною та Росією. Черговою демонстрацією цього стала телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася у вівторок, 7 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Директорат із комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Під час розмови Ердоган наголосив на необхідності активізації дипломатичних зусиль, які могли б привести до завершення російсько-української війни на умовах справедливого та міцного миру.

«Президент Ердоган заявив, що дипломатичні ініціативи мають набрати обертів, аби забезпечити завершення українсько-російської війни справедливим і міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням цього», – йдеться в офіційному повідомленні.

Крім українського питання, співрозмовники обговорили регіональні та міжнародні теми. Зокрема, Ердоган поінформував Путіна, що Анкара вживає заходів для встановлення перемир’я в Секторі Гази та забезпечення доставки гуманітарної допомоги. Також йшлося про двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, включно з торговельною та енергетичною співпрацею.

Наприкінці розмови турецький лідер привітав Путіна з днем народження. Аналітики зазначають, що Ердоган продовжує балансувати між Заходом і Москвою, намагаючись утримати роль ключового посередника у війні, яка триває вже понад два з половиною роки.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін охарактеризував рішення про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року як «правильне і своєчасне».

Заяву Путін зробив під час наради в Санкт-Петербурзі після заслуховування начальника Генштабу російської армії. За словами диктатора, «противник відступає по всій лінії бойового зіткнення», а Росія «повинна досягти всіх цілей спеціальної військової операції».

Раніше російський диктатор Володимир Путін образився на слова американського лідера Дональда Трампа про те, що Росія – це «паперовий тигр».

Очільник Кремля стверджує, що Росія начебто не «паперовий тигр». Він кинув виклик НАТО, запропонувавши альянсу розібратися з Москвою. «Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО? Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром», – заявив російський диктатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. На думку Трампа, російський диктатор нічого не робить для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

«Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: «Знаєш, ти маєш жахливий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?» – сказав Трамп.