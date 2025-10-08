Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган закликав Путіна активізувати дипломатію для завершення війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган закликав Путіна активізувати дипломатію для завершення війни
Ердоган намагається утримати роль ключового посередника у війні
фото з відкритих джерел, колаж glavcom.ua

Крім війни в Україні Ердоган та Путін обговорили регіональні та міжнародні теми

Анкара продовжує позиціонувати себе як посередника у спробах досягти миру між Україною та Росією. Черговою демонстрацією цього стала телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася у вівторок, 7 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Директорат із комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Під час розмови Ердоган наголосив на необхідності активізації дипломатичних зусиль, які могли б привести до завершення російсько-української війни на умовах справедливого та міцного миру.

«Президент Ердоган заявив, що дипломатичні ініціативи мають набрати обертів, аби забезпечити завершення українсько-російської війни справедливим і міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням цього», – йдеться в офіційному повідомленні.

Крім українського питання, співрозмовники обговорили регіональні та міжнародні теми. Зокрема, Ердоган поінформував Путіна, що Анкара вживає заходів для встановлення перемир’я в Секторі Гази та забезпечення доставки гуманітарної допомоги. Також йшлося про двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, включно з торговельною та енергетичною співпрацею.

Наприкінці розмови турецький лідер привітав Путіна з днем народження. Аналітики зазначають, що Ердоган продовжує балансувати між Заходом і Москвою, намагаючись утримати роль ключового посередника у війні, яка триває вже понад два з половиною роки.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін охарактеризував рішення про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року як «правильне і своєчасне».

 Заяву Путін зробив під час наради в Санкт-Петербурзі після заслуховування начальника Генштабу російської армії. За словами диктатора, «противник відступає по всій лінії бойового зіткнення», а Росія «повинна досягти всіх цілей спеціальної військової операції».

Раніше російський диктатор Володимир Путін образився на слова американського лідера Дональда Трампа про те, що Росія – це «паперовий тигр». 

Очільник Кремля стверджує, що Росія начебто не «паперовий тигр». Він кинув виклик НАТО, запропонувавши альянсу розібратися з Москвою. «Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО? Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром», – заявив російський диктатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. На думку Трампа, російський диктатор нічого не робить для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

«Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: «Знаєш, ти маєш жахливий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?» – сказав Трамп.

Теги: Туреччина путін Реджеп Таїп Ердоган

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
Вчора, 12:50
Жодних зі своїх стратегічних цілей Путін вже не досягне ніколи
Масові польоти дронів РФ над Європою – велика помилка Путіна
4 жовтня, 15:35
Осінній призов у збройних силах РФ починається з 1 жовтня
Путін підписав указ про осінній призов
29 вересня, 15:34
Росіяни ломанулись у Китай і витрачають гроші за кордоном
Результати імпортозаміщення, або Як Путін підклав свиню росіянам
26 вересня, 16:45
Трамп зустрівся з Ердоганом
Туреччина могла б допомогти посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів – Трамп
25 вересня, 19:32
Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН, 23 вересня 2025 року
Виступ Трампа в ООН. Боляче було дивитися на людей в залі
24 вересня, 11:08
Зеленський наголосив, що Путін знаходить будь-яку можливість для продовження війни
Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо
24 вересня, 00:14
Путін порахував, скільки російських окупантів перебуває на території України
Путін порахував, скільки російських окупантів перебуває на території України
18 вересня, 20:27
За даними російських медіа, маса бойової частини ракети становить близько 300-400 кг
Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
14 вересня, 15:59

Політика

Ердоган закликав Путіна активізувати дипломатію для завершення війни
Ердоган закликав Путіна активізувати дипломатію для завершення війни
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга
Видача Німеччині українця у справі «Північних потоків» не в інтересах Польщі – Туск
Видача Німеччині українця у справі «Північних потоків» не в інтересах Польщі – Туск
Трамп зробив чергову заяву про війну в Україні
Трамп зробив чергову заяву про війну в Україні
Розвідка повідомила, що може стати головною загрозою для режиму Путіна
Розвідка повідомила, що може стати головною загрозою для режиму Путіна
«Ви мені сильно винні». Трамп звернувся до молоді у TikTok
«Ви мені сильно винні». Трамп звернувся до молоді у TikTok

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua