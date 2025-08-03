Естонія продовжує укріплювати кордон з РФ у Нарві: деталі

Такі ж бар’єри планують встановити і в інших прикордонних пунктах

У прикордонному місті Нарва немає автомобільних переходів, тому посередині мосту зводять ворота для транспорту та пішоходів

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії будує ворота та різні барʼєри на Нарвському мосту, щоб перекрити прикордонний перехід до Росії, якщо виникне така потреба. Як передає «Главком», про це повідомляє видання ERR.

У прикордонному місті Нарва немає автомобільних переходів, тому посередині мосту зводять ворота для транспорту та пішоходів. На початку мосту встановлюють висувні металеві барʼєри.

Керівник прикордонного пункту в Нарві Антті Еенсалу пояснив, що нові бар’єри допоможуть запобігти спробам прориву через кордон транспортними засобами, які хочуть уникнути проходження прикордонного контролю. За його словами, приблизно п’ять років тому вже був випадок, коли з боку Росії одна машина прорвалася через наявні загородження.

Також, за словами Еенсалу, встановлення нових воріт дозволить краще контролювати ситуацію в разі можливої міграційної атаки на міст через кордон. За потреби пункт пропуску зможуть повністю закрити.

Такі ж бар’єри планують встановити і в інших прикордонних пунктах, як-от Лухамаа та Коїдула.

«Главком» раніше писав, що на кордоні з Росією розташоване естонське місто Нарва – ключ і ворота до всієї країни. Саме через Нарву рухалася Червона армія у 1918-му, захоплюючи територію Естонії. Утім, Нарва не давала спокою ворогу з більш давніх часів. Зі спроби завоювати Нарву Петро I розпочав Північну війну.

За радянських часів Нарву заселили росіяни. Вони і по цей час становлять 88% жителів міста. Дві третини з них мають російські паспорти! Переважна більшість, за даними проєкту «Настоящее время», вважає найбільш популярним політиком Володимира Путіна. І майже всі чекають на прихід «руського міра». А тому якщо Росія розпочне вторгнення в Естонію, воно стартуватиме саме з Нарви.

До слова, якщо РФ вторгнеться, наприклад, в Естонію, НАТО негайно відповість, адже втрата навіть одного кв. км території без спротиву поставить під сумнів саму суть Альянсу. Таку думку висловив ексміністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю «Главкому».

Також Естонія хоче створити в прикордонному з Росією місті Нарві військову базу, де розмістять близько 200-250 естонських військових і підрозділи союзників.