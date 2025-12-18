Головна Світ Політика
Російські прикордонники проникли на територію Естонії

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Російські прикордонники проникли на територію Естонії
Проникнення росіян на територію Естонії було зафіксовано на відео
фото: Прикордонна служба Естонії

Через інцидент МЗС Естонії викличе представника РФ «на килим»

У середу, 18 грудня, троє російських прикордонників приблизно на 20 хвилин перетнули кордон Естонії. Естонські та російські чиновники зустрінуться, щоб обговорити це питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Таро, поки що зарано говорити, чи був цей інцидент випадковим, чи навмисною провокацією. Проникнення на територію Естонії було зафіксовано на відео. Естонія заявила, що викличе «на килим» найвищого дипломатичного представника Росії.

Інцидент поглиблює занепокоєння з приводу національної безпеки в Естонії, яка є членом Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору. Як і інші країни НАТО, Естонія збільшила видатки на оборону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте тиждень тому попередив, що Росія посилює свою таємну кампанію проти військового альянсу і може вирішити атакувати члена НАТО в найближчі п'ять років.

Нагадаємо, Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії.

Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа. Загальна мережа має включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО.

Раніше Департамент поліції безпеки Естонії затримав проросійського пропагандиста Олега Бесєдіна. Правоохоронці вважають, що з 2022 року Бесєдін у співпраці з особами, які діють в інтересах російських спецслужб, брав участь в інформаційному впливі на Естонію.

