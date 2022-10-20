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Зеленський ввів санкції проти дружини Лукашенка

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський ввів санкції проти дружини Лукашенка
Лукашенко давно не живе разом із дружиною 
фото з відкритих джерел

Проти Галини Лукашенко запроваджується блокування активів та заборона на придбання земельних ділянок 

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти дружини білоруського диктатора Олександра Лукашенка Галини. Про це йдеться в указі президента України.

Обмеження встановлюються терміном на десять років. Згідно з документом, щодо Галини Лукашенко запроваджуються 13 обмежувальних заходів, у тому числі блокування активів та заборона на придбання земельних ділянок.

Загалом Зеленський ввів санкції проти 2507 фізичних осіб та 1374 компаній. Серед них Державний військово-промисловий комітет Білорусії, Державне зовнішньоторговельне унітарне підприємство «Белспецвнештехника» та інші. У березні міністерство фінансів США також включило до списку санкцій дружину білоруського диктатора.

Галина Лукашенко – офіційна дружина самопроголошеного президета Білорусі. Вона є матір'ю його старших дітей Віктора та Дмитра. При цьому разом подружжя не живе вже багато років. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський видав укази, якими ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції проти російських олігархів, компаній, колаборантів та артистів. 

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Теги: дружина санкції Олександр Лукашенко

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