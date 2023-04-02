«Квартал 95» висміяв Тищенка: нардеп накинувся на Кошового (відео)

Відпочинок державного службовця за кордоном закономірно став темою, яку обіграли в «95 кварталі»

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко відомий низкою скандалів. Після заборони депутатам відпочивати за кордоном Тищенко поїхав у Таїланд, щоб «взаємодіяти з українською громадою». Відпочинок нардепа за кордоном закономірно став темою, яку обіграли в «95 кварталі». Шоумен Євген Кошовий постав в образі Миколи Тищенка, який повернувся з важкого відрядження з дипломатом в руках та дізнався, що його позбавили депутатського мандату.

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Микола Тищенко образився на пародію «Кварталу 95» та написав обурливий пост на сторінці в Facebook: «Коли вже всі (в тому числі і Давід Арахамія) переконалися, що історія про «Тищенко і Тайланд» фейк, а фото використані з 2017-2019 років, кварталівці знову вирішили хайпанути на моєму імені. Хлопці, жоден хайп не вартий дружби у 25 років».

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Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко їздив у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

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Проте сам депутат говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментував і сам нардеп: прикрився Зеленським.