Французькі фермери перекривають столицю через дешевий імпорт

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: Reuters

Аграрії протестують проти угоди ЄС з країнами Південної Америки, побоюючись втрати конкурентоспроможності

Французькі фермери вдруге за тиждень виїхали на тракторах до центру Парижа, протестуючи проти рішення Євросоюзу відкрити ринок для дешевої сільськогосподарської продукції з країн Південної Америки, яка, за їхніми словами, може витіснити французьких виробників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Йдеться про угоду Європейського Союзу з блоком країн Південної Америки (МЕРКОСУР) яка передбачає спрощений доступ їхньої сільськогосподарської продукції на європейський ринок. Протести у Франції проти угоди тривають уже кілька місяців. Чергову акцію організувала профспілка FNSEA – одна з найбільших аграрних організацій країни. За оцінками поліції, у демонстрації взяли участь близько 350 тракторів.

Одна колона техніки зібралася біля Тріумфальної арки, інша прибула до будівлі парламенту. Минулого тижня інша аграрна організація Coordination Rurale виводила трактори до Ейфелевої вежі та Тріумфальної арки.

Французькі фермери перекривають столицю через дешевий імпорт фото 1
фото: reuters

Фермери виступають проти підписання угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки, оскільки вважають, що імпорт аграрної продукції з МЕРКОСУР може створити нерівні умови конкуренції для французьких виробників.

У понеділок 12 січня фермери також встановили блокпости у порту Гавра – одному з головних логістичних центрів Франції. За даними місцевої влади, близько сотні протестувальників перевіряли вантажівки на в’їзді до контейнерного терміналу, намагаючись не допустити ввезення продукції, яка, на їхню думку, не відповідає французьким та європейським стандартам.

Раніше, 9 січня посли країн-членів ЄС дали «зелене світло» підписанню угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами МЕРКОСУР після понад 25 років переговорів. Франція офіційно виступає проти цієї угоди, заявляючи про ризики для національного агросектору та внутрішнього ринку.

