Журналісти Bloomberg повідомили, що може стати наступною ціллю Путіна
НАТО використовує Балтійське море для тиску на Калінінград
Після того, як Швеція та Фінляндія стали членами НАТО Балтійське море стало відоме як «озеро НАТО». На узбережжі є кілька невеликих ділянок території РФ, натомість інша частина узбережжя перебуває у власності Альянсу. Про це пише Bloomberg.
Як зазначають журналісти, Росія контролює частину узбережжя між Литвою і Польщею через дивний анклав Калінінграда. Російський диктатор Володимир Путін все ще контролює далеку східну частину Балтійського моря на підході до Санкт-Петербурга, який імператори, починаючи з Петра Великого, колись вважали своїм «вікном у західний світ». Сьогодні, у разі конфлікту між Москвою і НАТО, будь-які російські військові кораблі там будуть швидко і легко перехоплені або знищені.
НАТО отримало доступ до нового «озера», тому Альянсу потрібно провести навчання військово-морських сил країн-учасниць, аби забезпечити злагоджену командну роботу. У торішніх навчаннях Baltops (Baltic Sea Operations) взяли участь 20 країн, причому Фінляндія вперше вийшла в море як повноправний член альянсу, а Швеція – як кандидат на вступ.
Журналісти наголошують, ще одним елементом домінування в Балтійському морі є розгортання військово-повітряних сил морського базування. Це передбачає розміщення літаків на авіаносцях для стримування російських повітряних і морських сил. Хоча Росія виступатиме проти навчань НАТО в Балтійському морі, баланс сил на морі зараз здебільшого проти Росії, і НАТО може протистояти російській агресії, реалізуючи наступальні та оборонні заходи радіоелектронної боротьби в межах Baltops.
НАТО використовує Балтійське море для тиску на Калінінград, який виступає як географічний клин між трьома балтійськими країнами НАТО та іншими союзниками. Більша частина Балтійського флоту Росії базується в порту Балтійська, а Калінінград має у своєму розпорядженні значні військово-повітряні та ракетні сили (а також може мати тактичну ядерну зброю).
«Росія має певний потенціал, але постійна програма підготовки, навчань та інновацій дасть змогу НАТО повністю контролювати нове озеро», – зазначають журналісти.
Як повідомлялося, на півночі Швеції розпочалися навчання НАТО, в межах яких відпрацьовується підтримка американських підрозділів під час переміщення з Норвегії через Швецію до Фінляндії.
До слова, НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні.
Коментарі — 0