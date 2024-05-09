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Журналісти Bloomberg повідомили, що може стати наступною ціллю Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Журналісти Bloomberg повідомили, що може стати наступною ціллю Путіна
Одним з елементів домінування в Балтійському морі є розгортання військово-повітряних сил морського базування НАТО
фото з відкритих джерел

НАТО використовує Балтійське море для тиску на Калінінград

Після того, як Швеція та Фінляндія стали членами НАТО Балтійське море стало відоме як «озеро НАТО». На узбережжі є кілька невеликих ділянок території РФ, натомість інша частина узбережжя перебуває у власності Альянсу. Про це пише Bloomberg.

Як зазначають журналісти, Росія контролює частину узбережжя між Литвою і Польщею через дивний анклав Калінінграда. Російський диктатор Володимир Путін все ще контролює далеку східну частину Балтійського моря на підході до Санкт-Петербурга, який імператори, починаючи з Петра Великого, колись вважали своїм «вікном у західний світ». Сьогодні, у разі конфлікту між Москвою і НАТО, будь-які російські військові кораблі там будуть швидко і легко перехоплені або знищені.

НАТО отримало доступ до нового «озера», тому Альянсу потрібно провести навчання військово-морських сил країн-учасниць, аби забезпечити злагоджену командну роботу. У торішніх навчаннях Baltops (Baltic Sea Operations) взяли участь 20 країн, причому Фінляндія вперше вийшла в море як повноправний член альянсу, а Швеція – як кандидат на вступ.

Журналісти наголошують, ще одним елементом домінування в Балтійському морі є розгортання військово-повітряних сил морського базування. Це передбачає розміщення літаків на авіаносцях для стримування російських повітряних і морських сил. Хоча Росія виступатиме проти навчань НАТО в Балтійському морі, баланс сил на морі зараз здебільшого проти Росії, і НАТО може протистояти російській агресії, реалізуючи наступальні та оборонні заходи радіоелектронної боротьби в межах Baltops.

НАТО використовує Балтійське море для тиску на Калінінград, який виступає як географічний клин між трьома балтійськими країнами НАТО та іншими союзниками. Більша частина Балтійського флоту Росії базується в порту Балтійська, а Калінінград має у своєму розпорядженні значні військово-повітряні та ракетні сили (а також може мати тактичну ядерну зброю).

«Росія має певний потенціал, але постійна програма підготовки, навчань та інновацій дасть змогу НАТО повністю контролювати нове озеро», – зазначають журналісти.

Як повідомлялося, на півночі Швеції розпочалися навчання НАТО, в межах яких відпрацьовується підтримка американських підрозділів під час переміщення з Норвегії через Швецію до Фінляндії.

До слова, НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні.

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Теги: НАТО росія путін Швеція Фінляндія

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