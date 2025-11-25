Головна Світ Політика
Європарламент ухвалив першу в історії програму розвитку оборонної промисловості ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Згідно з рішенням парламентарів, Україна зможе брати участь у спільних європейських оборонних проєктах
фото: AP (ілюстративне)

Програма спрямована на зміцнення оборонпрому ЄС, нарощування виробництва та посилення підтримки України

Європейський парламент схвалив першу в історії Європейського Союзу загальну програму в галузі оборонної промисловості на суму 1,5 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європарламент.

За відповідне рішення проголосували 457 депутатів, проти виступили 148, ще 33 утримались. Документ відкриває шлях до повноцінної інтеграції українського оборонно-промислового комплексу в європейський та передбачає пряму фінансову, технологічну й виробничу підтримку України.

Європейська програма оборонної промисловості (Edip) передбачає створення «Інструменту підтримки України» (USI) для сприяння модернізації українського оборонпрому та полегшення його інтеграції з європейським. З бюджету Edip 300 млн євро будуть спрямовані на «Інструмент підтримки України».

Крім цього, Україна зможе брати участь у спільних європейських оборонних проєктах. Щоб отримати право на фінансування, в кожному проєкті повинні брати участь не менше чотирьох країн ЄС.

«Український опір – це перша лінія оборони нашого континенту, а українська оборонна промисловість – це його вістря. За допомогою Edip та інструменту підтримки України, що міститься в ньому, ми зміцнимо співпрацю між нашою промисловою базою і промисловою базою України. Це важливий крок для України і важливий крок для Європи», – заявив спеціальний доповідач Європарламенту, французький євродепутат Рафаель Глюксманн.

Єврокомісію, яка висунула цю пропозицію, на дебатах представляв єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Він пояснив, що нова програма дозволить ЄС закуповувати оборонне обладнання в Україні, спільно з Україною і для України.

«EDIP дозволяє нам інвестувати в українську промисловість і підтримувати інтеграцію української промисловості в європейську оборонну технологічну промислову базу, а також впроваджувати українські військові інновації в європейську оборонну промисловість. Edip структурно пов'язує Україну з нашою європейською оборонною промисловістю, і це добре: українська оборонна промисловість потребує нас, але ми ще більше потребуємо її оборонних інновацій», – сказав Кубілюс.

До слова, Міністерство оборони України надало роз'яснення щодо двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки, які Україна підписує з міжнародними партнерами, починаючи з 2024 року. Станом на листопад 2025 року, Україна уклала 28 таких угод, що є логічним продовженням Декларації G7 про гарантії безпеки, ухваленої на Вільнюському саміті НАТО у 2023 році.

