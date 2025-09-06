Свириденко назвала головну тему переговорів зі Словаччиною для наступної зустрічі

Прем'єр-міністерка анонсувала наступну зустріч з словацькою стороною у Словаччині

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та повідомила, що наступні переговори між українською та словацькою сторонами відбудуться у Словаччині, повідомляє «Главком».

За словами Свириденко, глибша економічна інтеграція між Україною та Словаччиною залишається ключовим пріоритетом у двосторонніх відносинах країн.

«Це буде предметом нашої наступної зустрічі, яка відбудеться у Словаччині», – написала вона.

Прем'єр-міністерка також повідомила, що мала продуктивний обмін думками з Фіцо щодо економічної співпраці.

«Наші уряди підтримують систематичний діалог і домовилися продовжувати зустрічі», – додала Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та словацький премʼєр Роберт Фіцо провели переговори.

За словами президента, він розповів словацькому премʼєр-міністру про розмову з президентом США, а також про безпекову архітектуру для Європи. «І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», – зазначив Зеленський.

Зауважимо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Словацьке інформаційне агентство Tasr повідомляло, що головною темою переговорів між Фіцо та Зеленським буде енергетична інфраструктура. Після зустрічі запланована спільна пресконференція, де будуть озвучені результати переговорів.

Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо мав намір передати президенту України Володимиру Зеленському послання, які він підготував після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.