«Формат 5+2 мертвий». Зеленський визначив роль України в придністровському конфлікті

За словами Зеленського, принципово новий формат врегулювання придністровського конфлікту буде створений за активної участі України

Після перемоги України у війні буде створений новий формат щодо врегулювання придністровського конфлікту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції після завершення саміту Європейської політичної спільноти, передає кореспондент «Главкома».

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Зеленський наголосив, що вважає нежиттєздатним чинний формат, «посередником» у якому є держава-окупант Росія.

«Ви бачите життя в проєкті 5+2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проєкт, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити», – заявив Зеленський.

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У формат «5+2» входять представники сторін, посередників та спостерігачів у переговорному процесі – Молдови, так званої ПМР, ОБСЄ, Російської Федерації, України, Євросоюзу та Сполучених Штатів. Мета переговорів у форматі «5+2» – вироблення параметрів всеосяжного врегулювання на основі суверенітету й територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів, але з особливим статусом для Придністров’я в рамках Молдови.

За словами Зеленського, принципово новий формат буде створений «згодом» за активної участі України.

«Треба буде говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю… Я не знаю, чи знадобиться допомога інших партнерів – напевно, в цій ситуації може і Румунія, і близькі наші партнери, може, Молдова захоче підключити якісь держави. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо у нас (спільний – «Главком») кордон», – пояснив президент.

Відповідаючи на запитання, що буде з російським військами в Придністров’ї, Зеленський сказав: «Вони захочуть жити. Підуть».

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«Україна може допомагати Молдові лише якщо є запит від вищого керівництва Молдови. І тоді Україна обов’язково реагуватиме», – сказав при цьому Зеленський, додавши, що «офіційного запиту не було».

Зазначимо, що армія РФ на початку 90-х років зіграла вирішальну роль у відокремленні від Молдови сепаратистського анклаву Придністров'я. Відтоді росіяни базуються на лівому березі Дністра як «миротворчий контингент». 2000 року на міжнародному саміті в Стамбулі Росія зобов'язалась вивести це угрупування до кінця 2004 року, але свого зобов'язання не виконала досі. Натомість РФ десятиліттями намагалася нав'язати Молдові зміни в конституції – федеративний устрій із Придністров'ям у складі. На сьогоднішній день у Придністров'ї перебувають близько 1,5 тис. військовослужбовців РФ. Переважно це місцеві жителі, які отримали російські паспорти. Їхньою головною функцією є охорона військових складів у селі Колбасна на кордоні з Україною. Арсенал у Колбасні налічує понад 20 тисяч тонн боєприпасів, які залишилися у спадок від СРСР.

Врегулювати придністровське питання не можуть уже майже 30 років, хоча кілька разів і були близькі до цього. Після завершення гарячої фази створили формат перемовин «5 + 2» за участю ОБСЄ, Росії, України, Молдови та Придністров’я, а також США та ЄС, які мали домовлятися про мирне врегулювання ситуації. Але він виявився абсолютно неефективним. На сайті так званого МЗС Придністров’я датою останньої зустрічі в цьому форматі вказане 3 червня 2021 року. Від України в ньому брав участь спецпредставник від МЗС Віктор Крижановський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня. Глава держави розповів про формулу миру та подякував Молдові. Саміт походить у Молдові 1 червня та збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

До слова, президентка Молдови зробила заяву стосовно відносин із Україною.