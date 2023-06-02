Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Формат 5+2 мертвий». Зеленський визначив роль України в придністровському конфлікті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Формат 5+2 мертвий». Зеленський визначив роль України в придністровському конфлікті
Зеленський про росіян в Придністров’ї: «Якщо вони захочуть жити – підуть»
фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, принципово новий формат врегулювання придністровського конфлікту буде створений за активної участі України

Після перемоги України у війні буде створений новий формат щодо врегулювання придністровського конфлікту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції після завершення саміту Європейської політичної спільноти, передає кореспондент «Главкома».

Зеленський наголосив, що вважає нежиттєздатним чинний формат, «посередником» у якому є держава-окупант Росія.

«Ви бачите життя в проєкті 5+2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проєкт, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити», – заявив Зеленський.

У формат «5+2» входять представники сторін, посередників та спостерігачів у переговорному процесі – Молдови, так званої ПМР, ОБСЄ, Російської Федерації, України, Євросоюзу та Сполучених Штатів. Мета переговорів у форматі «5+2» – вироблення параметрів всеосяжного врегулювання на основі суверенітету й територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів, але з особливим статусом для Придністров’я в рамках Молдови.

За словами Зеленського, принципово новий формат буде створений «згодом» за активної участі України.

«Треба буде говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю… Я не знаю, чи знадобиться допомога інших партнерів – напевно, в цій ситуації може і Румунія, і близькі наші партнери, може, Молдова захоче підключити якісь держави. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо у нас (спільний – «Главком») кордон», – пояснив президент.

Відповідаючи на запитання, що буде з російським військами в Придністров’ї, Зеленський сказав: «Вони захочуть жити. Підуть».

«Україна може допомагати Молдові лише якщо є запит від вищого керівництва Молдови. І тоді Україна обов’язково реагуватиме», – сказав при цьому Зеленський, додавши, що «офіційного запиту не було».

Зазначимо, що армія РФ на початку 90-х років зіграла вирішальну роль у відокремленні від Молдови сепаратистського анклаву Придністров'я. Відтоді росіяни базуються на лівому березі Дністра як «миротворчий контингент». 2000 року на міжнародному саміті в Стамбулі Росія зобов'язалась вивести це угрупування до кінця 2004 року, але свого зобов'язання не виконала досі. Натомість РФ десятиліттями намагалася нав'язати Молдові зміни в конституції – федеративний устрій із Придністров'ям у складі. На сьогоднішній день у Придністров'ї перебувають близько 1,5 тис. військовослужбовців РФ. Переважно це місцеві жителі, які отримали російські паспорти. Їхньою головною функцією є охорона військових складів у селі Колбасна на кордоні з Україною. Арсенал у Колбасні налічує понад 20 тисяч тонн боєприпасів, які залишилися у спадок від СРСР.

Врегулювати придністровське питання не можуть уже майже 30 років, хоча кілька разів і були близькі до цього. Після завершення гарячої фази створили формат перемовин «5 + 2» за участю ОБСЄ, Росії, України, Молдови та Придністров’я, а також США та ЄС, які мали домовлятися про мирне врегулювання ситуації. Але він виявився абсолютно неефективним. На сайті так званого МЗС Придністров’я датою останньої зустрічі в цьому форматі вказане 3 червня 2021 року. Від України в ньому брав участь спецпредставник від МЗС Віктор Крижановський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня. Глава держави розповів про формулу миру та подякував Молдові. Саміт походить у Молдові 1 червня та збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

До слова, президентка Молдови зробила заяву стосовно відносин із Україною.

Читайте також: НАТО, формула миру, закінчення війни. Головні заяви Зеленського у Молдові
Теги: росія Молдова Володимир Зеленський Україна Придністров'я

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці знайшли помилку в запрошенні на коронацію для Олени Зеленської
Українці знайшли помилку в запрошенні на коронацію для Олени Зеленської
9 травня, 16:14
Український спортсмен став другим, поступившись лише казаху Захарову
Армієць здобув «срібло» на міжнародних змаганнях з велотреку в Чехії
16 травня, 12:00
На місці прильоту виникла пожежа
Ворожий дрон поцілив у будівлю в Дніпрі: деталі від влади
3 травня, 07:50
Росія майже напевно зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття
Британська розвідка вказала на нову проблему росіян
7 травня, 09:06
Британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки по Україні
Британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки по Україні
21 травня, 09:51
Вчора представники легіону заявили, що бої в Бєлгородській області тривають
«Звільнення» Бєлгородщини: чи брали участь в операції українські військові
24 травня, 08:40
У результаті обстрілу Шебекіно різні пошкодження мають 12 автомобілів
«Бавовна» на Бєлгородщині: губернатор заявив про погіршення ситуації
31 травня, 07:44
Так виглядала «бавовна» в Бєлгородській області РФ минулої ночі
Влада Бєлгородщини знову заявила про обстріли та постраждалих
Вчора, 02:24
Росія атакувала Харків, є влучання у промисловий об'єкт
Росія атакувала Харків, є влучання у промисловий об'єкт
Вчора, 14:57

Політика

Орбан, у паніці перед контрнаступом ЗСУ, закликав до мирних переговорів
Орбан, у паніці перед контрнаступом ЗСУ, закликав до мирних переговорів
«Формат 5+2 мертвий». Зеленський визначив роль України в придністровському конфлікті
«Формат 5+2 мертвий». Зеленський визначив роль України в придністровському конфлікті
Столтенберг закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону
Столтенберг закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону
США співпрацюватимуть з партнерами для навчання українських пілотів
США співпрацюватимуть з партнерами для навчання українських пілотів
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
Контрнаступ ЗСУ: генерал Міллі вказав, яка зброя матиме вирішальне значення
Контрнаступ ЗСУ: генерал Міллі вказав, яка зброя матиме вирішальне значення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
34K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
22K
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
17K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
17K
ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає
6498
Погрози Кадирова. Головна страшилка Кремля стала посміховиськом

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту