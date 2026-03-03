Головна Світ Політика
Франція направила Кіпру ракетні системи та фрегат

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Франція направила Кіпру ракетні системи та фрегат
Кіпр ініціює взаємодію з європейськими партнерами, зосереджуючись на посиленні спроможностей у сфері протиповітряної оборони
фото: RIK

Париж пообіцяв посилити оборону острова після атаки дронів на авіабазу Акротирі

Франція розгорне на Кіпрі ракетні системи, засоби боротьби з безпілотниками та військовий фрегат після повідомлень про атаку дронів на британську авіабазу на острові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кіпрського мовника RIK.

Під час розмови Христодулідіс звернувся до Макрона з проханням про підтримку після того, як у понеділок з’явилися повідомлення про атаку дронів на авіабазу Акротирі. Президент Франції пообіцяв розгорнути на Кіпрі ракетні комплекси, системи боротьби з безпілотниками та фрегат. Згодом планується доставити ще один військовий корабель.

Окрім цього, Христодулідіс також звернувся до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з проханням направити фрегат до берегів острова. Німецький уряд погодився відправити корабель до Кіпру.

На тлі ескалації ситуації у Східному Середземномор’ї Кіпр посилює співпрацю з європейськими партнерами з метою зміцнення протиповітряної та морської оборони.

До слова, США готуються до «значного зростання» кількості атак по території Ірану протягом найближчих 24 годин та планують зосередити удари на ракетному виробництві, безпілотниках і морській інфраструктурі. За словами високопосадовця США, перший раунд ударів досяг мети з ослаблення іранської протиповітряної оборони. Наступний етап операції буде спрямований на знищення виробництва ракет, безпілотних літальних апаратів та морських спроможностей Ірану.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично безмежні запаси зброї, які дозволяють «вічно» вести війни, та знову звинуватив свого попередника у виснаженні арсеналів через допомогу Україні.

