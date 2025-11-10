Головна Світ Політика
Французький суд погодився випустити Саркозі з в'язниці до розгляду апеляції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Французький суд погодився випустити Саркозі з в'язниці до розгляду апеляції
Саркозі назвав рішення суду «нормальним застосуванням кримінально-процесуального кодексу»
фото: AP

Експрезидент Франції перебуватиме під судовим наглядом, до якого входитиме заборона на виїзд з країни

Французький суд задовольнив прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Суд постановив, що «продовження попереднього ув'язнення не є виправданим». Феміда вирішила, що колишній президент буде перебувати під судовим наглядом, до якого входитиме заборона на виїзд з Франції. Очікується, що він покине в'язницю «Ля-Санте» у понеділок, 10 листопада.

Водночас суд заборонив Саркозі контактувати з міністром юстиції Жеральдом Дарманіном. Останній відвідав його у в'язниці 29 жовтня.

Через кілька хвилин після оголошення рішення адвокат Саркозі назвав рішення суду «нормальним застосуванням кримінально-процесуального кодексу». «Наступним кроком буде апеляційний процес. Наше завдання з Саркозі – підготуватися до апеляційного слухання», – додав він.

Нагадаємо, 70-річного ексглаву Франції, який обіймав цю посаду у 2007-2012 роках, 25 вересня було визнано винним у співучасті у злочинній групі у справі про лівійське фінансування передвиборчої кампанії, але виправдано за звинуваченнями в приховуванні розкрадання держкоштів та пасивної корупції. Суд не встановив факту нелегального фінансування виборчої кампанії 2007 року.

До слова, колишній президент Франції Ніколя Саркозі зіткнувся з неприємними умовами утримання у в'язниці через постійні знущання та спроби завадити йому заснути.

Теги: Ніколя Саркозі Франція

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
