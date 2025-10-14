Макрон пообіцяв розпустити парламент у разі вотуму недовіри новому уряду

Президент Франції вирішив не призначати нового премʼєр-міністра у разі оголошення недовіри уряду Лекорню

Президент Франції Еммануель Макрон у разі оголошення недовіри уряду Себастьєна Лекорню вирішив не призначати нового премʼєр-міністра, а розпустити парламент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RFI.

Речниця французького уряду Мод Брежон, цитуючи слова Макрона на засіданні французького уряду, сказала, що пропозиції про висловлення недовіри уряду Лекорню є «пропозиціями про розпуск парламенту й повинні розглядатися як такі». Брежон наголосила, що було подано дві пропозиції про висловлення недовіри нинішньому уряду Франції – від ультраправих та ультралівих партій.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки, щоб забезпечити стабільність у країні. Макрон проігнорував заклики опозиції до відставки на тлі політичної кризи, з якою останнім часом стикається Франція. «Ніколи не забувайте, що мандат, наданий французьким народом, полягає в тому, щоб служити, служити і служити, давати відповіді на питання звичайних французів і робити все можливе для незалежності Франції», – зазначив він.

Макрон додав, що на своїй посаді він продовжить «забезпечувати стабільність». «Я забезпечую безперервність і стабільність та продовжу це робити. Не забувайте, що президентський мандат означає – служити, служити та ще раз служити», – каже французький лідер.

Раніше бюро Національної асамблеї Франції відхилило ініціативу 104 лівих депутатів щодо імпічменту президента Еммануеля Макрона.

Як відомо, у Франції оголошено склад нового уряду. Себастьян Лекорню, який минулого тижня був знову призначений прем'єр-міністром після попереднього терміну, що тривав лише 27 днів, пообіцяв сформувати кабінет «оновлення та різноманітності», але залишив на більшості ключових посад своїх попередніх кандидатів.