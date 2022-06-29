Політична криза в Грузії. Проросійський уряд втрачає підтримку в парламенті

Після виходу трьох депутатів у парламенті «Грузинська мрія» матиме 81 місце

Троє депутатів парламенту Грузії, які займають посади голів комітетів – Димитрі Хундадзе, Созар Субарі та Михайло Кавелашвілі повідомили журналістам, що виходять із правлячої партії «Грузинська мрія» і продовжать роботу в законодавчому органі як безпартійні депутати.

«У нас немає жодних розбіжностей із лідерами та членами «Грузинської мрії», крім одного питання, – в якій дозі представляти правду суспільству і чи має суспільство бути більш поінформованим», – заявив Хундадзе.

Він зазначив, що чимало актуальних питань розглядається в «Грузинській мрії» за лаштунками і про ці питання депутати, які вийшли з правлячої партії, повідомлять у середу населенню.

Рішення про вихід із «Грузинської мрії» одних із найактивніших її членів стало несподіваним не лише для лідерів правлячої партії, а й для представників опозиції.

Незважаючи на вихід із лав парламентської фракції «Грузинська мрія» трьох депутатів, вона налічує у своїх лавах 81 депутата та зберігає парламентську більшість.

Наступної неділі, 3 липня, у Тбілісі призначено масового мітингу опозиційних сил, які вимагають відставки прем'єр-міністра та створення уряду національної згоди.

Раніше 20 та 24 червня у Тбілісі відбулися дві акції протесту за участю десятків тисяч людей. Учасники протестних акцій заявили, що нинішній уряд не здатний виконати поставлені Європейською радою перед Грузією вимоги щодо проведення реформ, тому уряд Гарібашвілі має піти у відставку.

До слова, 23 червня Єврорада відмовилася надати Грузії статус кандидата на входження до ЄС, залишивши «європейську перспективу». Країні дали можливість «виправитися» до кінця року після виконання низки реформ.

В опозиції це сприйняли як провал роботи грузинського уряду та правлячої партії «Грузинська мрія», і вимагають дострокових виборів. В уряді звинуватили опозицію у саботажі.

Напередодні стало відомо, коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС: відповідь Євроради.

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