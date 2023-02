Зеленський закликав Генасамблею ООН підтримати українську «формулу миру»

Президент України Володимир Зеленський закликав Генеральну асамблею ООН підтримати українську «формулу миру», голосування за яку заплановано на 23 лютого. Про це глава держави написав у своєму Twitter.

«Генеральна Асамблея ООН відновила свою роботу і розглядатиме питання всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до принципів суверенної рівності та територіальної цілісності. Ми закликаємо кожну відповідальну державу-члена підтримати резолюцію завтра», – йдеться в повідомленні очільника України.

.@UN General Assembly ESS resumed its work & will address issue of comprehensive, just & lasting peace consistent with 🇺🇳 Charter principles of sovereign equality & territorial integrity. We urge every responsible Member State to support resolution tomorrow. pic.twitter.com/NDNmTrQtsT