Зеленський закликав Генасамблею ООН підтримати українську «формулу миру»

Голосування за «формулу миру» відбудеться вже сьогодні

Президент України Володимир Зеленський закликав Генеральну асамблею ООН підтримати українську «формулу миру», голосування за яку заплановано на 23 лютого. Про це глава держави написав у своєму Twitter.

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«Генеральна Асамблея ООН відновила свою роботу і розглядатиме питання всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до принципів суверенної рівності та територіальної цілісності. Ми закликаємо кожну відповідальну державу-члена підтримати резолюцію завтра», – йдеться в повідомленні очільника України.

.@UN General Assembly ESS resumed its work & will address issue of comprehensive, just & lasting peace consistent with 🇺🇳 Charter principles of sovereign equality & territorial integrity. We urge every responsible Member State to support resolution tomorrow. pic.twitter.com/NDNmTrQtsT Будь ласка, читайте текст після реклами February 22, 2023

Як повідомлялося, Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не надав жодного офіційного документу щодо так званого «мирного плану». Через це Україна розраховує на підтримку власної «формули миру».

Відомо, що голосування в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію про українську «формулу миру» відбудеться 23 лютого.

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Нагадаємо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».