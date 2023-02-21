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Зеленський заявив, що не бачив від Китаю жодного «мирного плану»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський заявив, що не бачив від Китаю жодного «мирного плану»
фото: скріншот відео

Лідер України вважає, що важливо дотримуватися саме української «формули миру»

Китай наразі не надав жодного офіційного документу щодо так званого «мирного плану». Через це Україна розраховує на підтримку власної «формули миру». Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної конференції з прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні.

Із його слів, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів неформальний діалог зі своїм китайським колегою. Під час розмови той повідомив, що в Китаю є ідея відповідного документа або резолюції.

«Мені здається, що наш документ і наша формула миру, яку ми запропонували і яку вже велика кількість держав підтримала, і ми чекаємо, що наші ініціативи підтримають і 23 числа на голосуванні в ООН. Мені здається, що важливо, щоб була одна позиція. Але тим не менш офіційного документа я ніякого не бачив», – наголосив очільник України.

Він зауважив, що Україна зацікавлена в тому, щоб усі європейські держави й увесь світ – Індія, Африка та Китай – також були залучені до того, щоб закінчилася війна. Він переконаний, що всім необхідно підтримати саме українську «формулу миру».

Нагадаємо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР  Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України

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Теги: Україна Володимир Зеленський Китай війна

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