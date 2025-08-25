Головна Світ Соціум
Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені
фото: Reuters

Днями хусити заявили про запуск балістичної ракети в напрямку Ізраїлю «на підтримку палестинців у Газі»

Ізраїльські військові завдали авіаударів по столиці Ємену Сані у відповідь на ракетні атаки, здійснені хуситами проти Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що серед цілей були військовий комплекс із президентським палацом, дві електростанції та сховище палива.

«Удари були завдані у відповідь на неодноразові атаки терористичного режиму хуситів проти держави Ізраїль та її цивільного населення, включно з запуском ракет класу земля-земля та дронів у бік нашої території», – йдеться в офіційній заяві армії.

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені фото 1
фото: Reuters

Reuters пише, що днями хусити заявили про запуск балістичної ракети в напрямку Ізраїлю «на підтримку палестинців у Газі». За словами представника ізраїльських ВПС, ракета несла кілька суббоєприпасів, призначених для детонації при зіткненні.

Чиновники підкреслили, що це був перший випадок запуску ракети такого типу з території Ємену.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у дописі в соцмережі X написав: «Ми зруйнували президентський палац хуситів. За кожну ракету, яку вони запустять по Ізраїлю, хусити заплатять зі складними відсотками».

Як відомо, єменське угрупування хусити, яке підтримує Іран, оголосило про удар по аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві. 

За його словами, хусити запустили в напрямку Ізраїлю «гіперзвукову ракету Фалястин-2» у ніч на 14 серпня. Вона, нібито, «влучила в ціль».

Нагадаємо, у липні Армія оборони Ізраїлю оголосила про проведення масштабної військової операції під назвою «Чорний прапор», у межах якої було завдано потужних ударів по позиціях хуситів у Ємені.

Теги: Ізраїль Ємен авіаудар

