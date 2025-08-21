Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут ракет та дронів уночі

До 12 крилатих ракет «Калібр» РФ запустила уночі по Україні

У ніч на 21 серпня росіяни масовано атакували Україну. Telegram-канал «Швидше всіх» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Близько 350 ударних БпЛА типу «шахед» атакували Україну уночі.

За попередніми данними було використано:

щонайменше чотири «Кинджали» по Рівненщині.

два «Циркони», випущені з району Чауди в окупованому Криму;

до 12 крилатих ракет «Калібр»;

ракети Х-101, запущені з бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160;

близько 350 ударних БпЛА типу «шахед».

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.