Головна Світ Політика
search button user button menu button

Курська операція ЗСУ. Путін знайшов винного серед своїх

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Курська операція ЗСУ. Путін знайшов винного серед своїх
Олексій Смирнов очолював Курську область із травня до грудня 2024 року
фото з відкритих джерел

Ексгубернатора Курщини підозрюють у сприянні будівництва неякісних оборонних укріплень

Затримано ексгубернатора Курської області Олексія Смирнова. Проти нього дав свідчення директор Корпорації розвитку Курської області Володимир Лукін, заарештований за неякісні «зуби дракона». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Лукін був заарештований у грудні 2024 року за статтею про зловживання повноваженнями. За версією слідства, він із подільниками оплатив роботи з будівництва оборонної лінії, хоча вона вже була побудована іншою організацією. Попередній збиток у справі оцінювали в 173 млн рублів.

Корпорація розвитку Курської області, зокрема, замовляла роботи зі встановлення «зубів дракона» – протитанкових бетонних пірамід, які призначалися для захисту прикордонних територій регіону.

На початку березня слідство порушило кримінальну справу через те, що укріплення визнали неякісними. Наприкінці березня суд стягнув 4,1 млрд рублів з Лукіна і ще 16 відповідачів, половина з яких – фізичні, а половина – юридичні особи.

За попередніми даними, разом зі Смирновим також був затриманий колишній віце-губернатор регіону Олексій Дєдов.

Олексій Смирнов очолював Курську область із травня до грудня 2024 року. В указі Путіна про відставку Смирнова йшлося про те, що чиновник залишив посаду за власним бажанням. Після цього виконувачем обов'язків глави Курської області став Олександр Хінштейн.

Повідомлялося, що будівництво посилених ліній оборони в Курській області вели з 2022 року. У жовтні 2022-го тодішній очільник регіону Роман Старовойт відзвітував про завершення будівництва двох ліній, пообіцявши, що до 5 листопада буде готова і третя. Пізніше він залишив посаду губернатора.

Нагадаємо, українські підрозділи продовжують виконувати завдання у визначених районах Курської області. Завдяки зусиллям українських військових на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків.

Раніше підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України атакували низку об’єктів в Курській області. Вони пов'язані з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по Сумах та інших воєнних злочинів.

До слова, мер Курська Ігор Куцак оголосив, що йде у відставку «за власним бажанням». Раніше він пропонував жителям міста, які бояться обстрілів, самостійно облаштовувати укриття.

Читайте також:

Теги: Курщина корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У листопаді 2024 року Булгутов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та долучився до окупаційної армії
ЗСУ ліквідували російського окупанта та майстра спорту з армійського рукопашного бою
7 квiтня, 17:00
Мер міста заявляв, що стежити за укриттями то «велика робота»
Мер Курська, який пропонував жителям самостійно облаштовувати укриття, йде у відставку
7 квiтня, 11:49
Сесія Київради 3 квітня 2025 року почалася з блокування трибуни
Депутати Київради після скандалу визначилися з голосуванням щодо відставки секретаря
3 квiтня, 12:38
Звинувачення пов’язане із першим періодом роботи Анчелотті в «Реалі»
Головний тренер мадридського «Реала» постав перед судом за податкові махінації
2 квiтня, 18:29
Підрозділи Сил оборони на Сумщині відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Генштаб розкрив втрати росіян від початку операції ЗСУ на Курщині
27 березня, 13:23
Українські воїни ліквідували три десятки ворогів
Повітряні сили уразили військову інфраструктуру окупантів на Курщині
25 березня, 09:28
Очевидці кажуть про величезний стовп диму
Палає газовимірювальна станція у Суджі: у мережі публікують кадри пожежі
21 березня, 01:00
САУ М1978 «Коксан» є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою армії Північної Кореї
Сили оборони уразили одразу три рідкісні північнокорейські установки на Курщині (відео)
19 березня, 04:10
Зеленський поспілкувався з журналістами 18 березня
Пресконференція Володимира Зеленського: головні тези
18 березня, 23:06

Політика

ЄС підтвердив дискусії про направлення «військових радників» до України
ЄС підтвердив дискусії про направлення «військових радників» до України
Міністр оборони Німеччини гальмує доставку Taurus в Україну
Міністр оборони Німеччини гальмує доставку Taurus в Україну
«Найгірший президент в історії США». Трамп відреагував на промову Байдена
«Найгірший президент в історії США». Трамп відреагував на промову Байдена
Курська операція ЗСУ. Путін знайшов винного серед своїх
Курська операція ЗСУ. Путін знайшов винного серед своїх
Трамп обурився ставленням лідерів ЄС до Зеленського після сварки в Білому домі – Politico
Трамп обурився ставленням лідерів ЄС до Зеленського після сварки в Білому домі – Politico
За час великої війни Сербія видала паспорти понад 200 росіянам за «заслуги» перед країною
За час великої війни Сербія видала паспорти понад 200 росіянам за «заслуги» перед країною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
34K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
17K
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
12K
ISW описав п'ять основних вимог Кремля для припинення війни з Україною
7289
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua