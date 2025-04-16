Курська операція ЗСУ. Путін знайшов винного серед своїх

Ексгубернатора Курщини підозрюють у сприянні будівництва неякісних оборонних укріплень

Затримано ексгубернатора Курської області Олексія Смирнова. Проти нього дав свідчення директор Корпорації розвитку Курської області Володимир Лукін, заарештований за неякісні «зуби дракона». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Лукін був заарештований у грудні 2024 року за статтею про зловживання повноваженнями. За версією слідства, він із подільниками оплатив роботи з будівництва оборонної лінії, хоча вона вже була побудована іншою організацією. Попередній збиток у справі оцінювали в 173 млн рублів.

Корпорація розвитку Курської області, зокрема, замовляла роботи зі встановлення «зубів дракона» – протитанкових бетонних пірамід, які призначалися для захисту прикордонних територій регіону.

На початку березня слідство порушило кримінальну справу через те, що укріплення визнали неякісними. Наприкінці березня суд стягнув 4,1 млрд рублів з Лукіна і ще 16 відповідачів, половина з яких – фізичні, а половина – юридичні особи.

За попередніми даними, разом зі Смирновим також був затриманий колишній віце-губернатор регіону Олексій Дєдов.

Олексій Смирнов очолював Курську область із травня до грудня 2024 року. В указі Путіна про відставку Смирнова йшлося про те, що чиновник залишив посаду за власним бажанням. Після цього виконувачем обов'язків глави Курської області став Олександр Хінштейн.

Повідомлялося, що будівництво посилених ліній оборони в Курській області вели з 2022 року. У жовтні 2022-го тодішній очільник регіону Роман Старовойт відзвітував про завершення будівництва двох ліній, пообіцявши, що до 5 листопада буде готова і третя. Пізніше він залишив посаду губернатора.

Нагадаємо, українські підрозділи продовжують виконувати завдання у визначених районах Курської області. Завдяки зусиллям українських військових на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків.

Раніше підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України атакували низку об’єктів в Курській області. Вони пов'язані з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по Сумах та інших воєнних злочинів.

До слова, мер Курська Ігор Куцак оголосив, що йде у відставку «за власним бажанням». Раніше він пропонував жителям міста, які бояться обстрілів, самостійно облаштовувати укриття.