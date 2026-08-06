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Польська опозиція пригрозила депортацією українцям без офіційного місця праці

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Польська опозиція пригрозила депортацією українцям без офіційного місця праці
Віцепрезидент ПіС Пшемислав Чарнек і євродепутат від ПіС Тобіаш Бохенський
Фото: PAP

Ініціатива може бути реалізована лише у разі повернення партії «Право і Справедливість» до влади і стосується чоловіків призовного віку

Опозиційна польська партія «Право і Справедливість» (PiS) заявила, що в разі повернення до влади ініціює депортацію українських чоловіків призовного віку, які не мають легального працевлаштування в Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Slawa.

Відповідну заяву зробив член партії Тобіаш Бохенський під час програмної конференції PiS «До нового уряду». За його словами, для реалізації цієї ініціативи пропонується створити спеціальні центри депортації, які мають прискорити процедуру повернення таких осіб до України.

Бохенський заявив, що перемога України є важливою для безпеки Центрально-Східної Європи, а українські чоловіки призовного віку повинні мати можливість захищати свою державу. «Одним із перших рішень уряду буде депортація українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально в Польщі. Вони матимуть можливість боротися за свою батьківщину, щоб жах цієї війни швидше закінчився», – сказав політик.

Раніше про підготовку такої ініціативи з посиланням на власні джерела повідомляло видання Interia. Згідно з пропозицією PiS, депортація може стосуватися не лише офіційно зареєстрованих безробітних, а й українських чоловіків, які працюють без легального оформлення.

Крім того, Бохенський презентував проєкт системи «Нелегальний Alert», яка, за його задумом, має об'єднати інформацію державних органів про іноземців та допомогти контролювати їхнє перебування в Польщі. За словами політика, підставою для початку процедури депортації можуть стати порушення закону або навіть невиконання адміністративних вимог. 

Наразі «Право і Справедливість» перебуває в опозиції, тому озвучені її представниками пропозиції не є позицією польської влади.

Зазначимо, що у 2025 році Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі повідомляло, що в країні було зареєстровано трохи більше 11 тис. безробітних громадян України. Водночас відомство зазначало, що більшість із них становлять жінки, але окремої статистики за статтю не оприлюднювало.

Нагадаємо, Європейський Союз змінив правила надання тимчасового захисту для окремих категорій громадян України. Відтепер українці призовного віку, які подаватимуть нові заяви, повинні будуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до українського законодавства. 

Нововведення не стосуються українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу та безперервно зберігатимуть цей статус. 

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Теги: Польща українці українці за кордоном депортація опозиція

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