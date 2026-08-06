Нідерланди повідомили неприємну новину про ракети Patriot для України

У Нідерландах пояснили ситуацію з ракетами для систем Patriot для України

Амстердам більше не має ракет-перехоплювачів у власних запасах, але шукає варіанти для підсилення українського неба

Міністерство оборони Нідерландів наразі не має змоги передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетних комплексів Patriot із власних наявних складів. Водночас країна готова розглядати інші варіанти посилення української протиповітряної оборони. Як пише «Главком», про це повідомив речник нідерландського оборонного відомства Кеес Бакхейс у письмовому коментарі виданню «Радіо Свобода».

За словами представника оборонного відомства, Нідерланди вже передали Україні частину ракет до систем Patriot, однак нинішні запаси не дозволяють здійснити нові поставки.

«Ми вже передали ракети до систем Patriot і наразі не маємо можливості надати більше ракет із наших наявних запасів. Водночас ми відкриті до розгляду будь-яких варіантів, які допоможуть Україні захистити своє небо і своїх людей. Протиповітряна оборона була одним із ключових напрямів нашої військової підтримки й залишатиметься таким і надалі», – зазначив Кеес Бакхейс.

Запит журналістів стосувався можливості надання Україні додаткових ракет-перехоплювачів після масованої російської атаки 5 серпня. Тоді українська сторона повідомила про суттєве скорочення запасів ракет до систем ППО, а президент Володимир Зеленський заявив, що під час удару не вдалося збити жодної російської ракети через дефіцит перехоплювачів.

Довгострокова підтримка та ППО

Втім, у нідерландському відомстві підкреслили, що підтримка України не обмежується лише постачанням засобів протиповітряної оборони і Амстердам продовжує реалізовувати довгострокову програму військової допомоги.

Як зазначили у відомстві, Нідерланди щороку виділяють Україні 3 млрд євро на посилення оборонної спроможності України, а фінансування гарантоване щонайменше до 2029 року.

Заява Міноборони фактично підтвердила позицію, яку раніше озвучував міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен. У липні він повідомив, що країна вже передала Україні все, що могла зі своїх запасів Patriot, і закликав інші держави, які мають такі системи та ракети, долучитися до підтримки української ППО.

«Усе, що ми могли передати, ми вже передали», – заявляв тоді глава МЗС Нідерландів.

Попри відсутність можливості передати додаткові ракети-перехоплювачі, Нідерланди залишаються одним із найбільших європейських донорів військової допомоги Україні. Окрім фінансової підтримки, країна бере участь у міжнародних ініціативах із посилення української ППО, передавала компоненти систем Patriot, винищувачі F-16, боєприпаси, бронетехніку та інше озброєння.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році постачання ракет для української ППО від міжнародних партнерів скоротилося втричі порівняно з минулим роком. За його словами, союзники мають необхідні ракети, однак їх передача залежить від політичних рішень. Також глава держави закликав партнерів прискорити постачання та розвиток виробництва, зокрема локалізацію випуску ракет в Україні.