Федоров пояснив, чому не долучається до протестів

Колишній міністр оборони заявив, що його участь у протестах могла б бути сприйнята як політичний крок

Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що не має наміру очолювати акції протесту, адже його участь могла б бути сприйнята як політичний крок. Про це він розповів під час подкасту з волонтером і блогером Сергієм Стерненком, повідомляє «Главком».

«Я не буду очолювати протест, оскільки це сприйматиметься як політичний крок. А наше завдання – виграти війну», – наголосив Федоров.

За його словами, поява на протестах могла б змінити їхнє сприйняття, хоча люди виходять не через його відставку. «Як тільки я десь з'явився б, це сприймалося б багатьма українцями, які вийшли не за мене, а за підтримку реформ, як політичні кроки», – пояснив він.

Федоров зазначив, що головною метою для нього залишається продовження змін у сфері оборони. За його словами, команда, яку він сформував у міністерстві, продовжує працювати до призначення нового очільника відомства, а започатковані нею проєкти наразі реалізуються.

Водночас колишній міністр наголосив, що в Україні помилково вважають, ніби після звільнення з державної посади людина втрачає можливість впливати на процеси. «Є багато способів робити справу. Люди з нашої команди працюють до призначення нового міністра, запущені нами проєкти поки що працюють. У нашій країні поширена думка, що якщо ти пішов з влади – ти вже нічого не можеш, у тебе немає зв'язків. Це не так», – сказав він.

Крім цього, Федоров заявив, що не відкидає можливості знову очолити оборонне відомство. Водночас він наголосив, що незалежно від того, хто очолить відомство, Україна має якнайшвидше отримати повноцінного міністра оборони.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Сергія Корецького. Після цього в Києві та низці інших міст розпочалися акції на підтримку Михайла Федорова.

20 липня Кабінет Міністрів України поклав тимчасове виконання обов’язків міністра оборони на Євгена Хмару. Зеленський очікує, що Хмара та новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий спільно працюватимуть над закриттям українського неба, реформуванням територіальних центрів комплектування та зміною підходів до мобілізації.