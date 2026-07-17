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Чорногорія готує неприємний сюрприз для росіян: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чорногорія готує неприємний сюрприз для росіян: подробиці
фото з відкритих джерел

Щороку країну відвідують близько 230 тис. громадян РФ

Чорногорія може вже з 1 жовтня запровадити візовий режим для громадян Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Dan.

За інформацією видання, уряд Чорногорії найближчим часом може ухвалити рішення про скасування безвізового режиму, який нині дозволяє громадянам РФ перебувати в країні до 30 днів на підставі двосторонньої угоди.

Президент Чорногорії Яков Мілатович ще у 2025 році заявляв, що Подгориця планує привести свою візову політику щодо Росії у відповідність до вимог ЄС. Водночас він визнав, що влада тривалий час відкладала це рішення через залежність туристичної галузі від російських відвідувачів та їхніх інвестицій.

За офіційною статистикою, у 2025 році російські туристи забезпечили 16,4% усіх ночівель іноземців у Чорногорії. Щороку країну відвідують близько 230 тис. громадян РФ.

Очікується, що оформлення віз здійснюватиметься через міжнародного оператора VFS Global, який уже оголосив про відкриття візових центрів у восьми містах Росії.

Чорногорія подала заявку на вступ до Європейського Союзу у 2008 році, статус країни-кандидата отримала у 2010-му, а переговори про членство тривають із 2012 року. Влада країни розраховує приєднатися до ЄС у 2028 році.

До слова, Єврокомісія планує нові обмеження у видачі віз громадянам Росії – відповідні заходи розглядаються в рамках перегляду Візового кодексу ЄС, запланованого на початок 2027 року. 

Як повідомлялось, росіяни різко збільшили попит на друге громадянство в острівних державах на тлі посилення візових обмежень у Європі. Найпопулярнішими серед громадян РФ стали паспорти Вануату та африканської держави Сан-Томе і Принсіпі.

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Теги: росіяни Чорногорія візи обмеження

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