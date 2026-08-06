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Федоров відповів, чи готовий повернутися на посаду міністра оборони

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Федоров відповів, чи готовий повернутися на посаду міністра оборони
Федоров не виключив повернення у Міноборони
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Ексміністр наголосив, що країна не може довго залишатися без повноцінного керівника оборонного відомства

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не відкидає можливості знову очолити оборонне відомство. Про це він сказав 6 серпня під час подкасту з волонтером і блогером Сергієм Стерненком, повідомляє «Главком».

На запитання про можливе повернення до Міністерства оборони Федоров відповів, що наразі не може категорично виключити такий сценарій. «Я зараз не маю жодного морального права займатися чимось іншим, тому що поки люди боряться за завтрашній день і лунає моє прізвище, люди вірять, що це можна зробити, і сьогодні немає чіткого «ні», я вважаю, що в нас завжди є шанси», – сказав він.

Водночас ексміністр наголосив, що незалежно від того, хто очолить відомство, Україна має якнайшвидше отримати повноцінного міністра оборони. Федоров пояснив, що наразі обов'язки керівника міністерства виконує тимчасовий очільник, який може брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів, але не має права голосувати під час ухвалення рішень.

«Коли парламент вийде з канікул, він повинен прийняти рішення. Треба зустрічатися з партнерами, приймати рішення. Дуже важливо, щоб в України, яка воює, з'явився міністр оборони», – зазначив він.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада сформувала новий склад Кабінету Міністрів, однак президент не вніс до парламенту кандидатури міністрів оборони та закордонних справ. Наступного дня уряд призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони. Після відставки Федорова в Києві та інших містах відбулися акції з вимогою повернути його на посаду.

23 липня Зеленський повідомив, що запропонував Федорову обійняти посаду віцепрем'єр-міністра з військових інновацій. Колишній міністр натомість заявив, що готовий повернутися лише на посаду глави Міноборони. Мовляв, інші державні посади не дадуть йому необхідних повноважень для завершення започаткованих реформ.

Згодом видання The Times написало, що Федоров може взяти участь у майбутніх президентських виборах в Україні. Сам ексміністр запевнив, що не має наміру переходити в політичну опозицію до Володимира Зеленського під час повномасштабної війни. 

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Теги: Михайло Федоров Міноборони Сергій Стерненко кадрові зміни Кабмін

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