Естонія розкритикувала спроби президента Євроради налагодити контакт із Кремлем

Естонський прем'єр: Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти встановити неформальні дипломатичні канали з Росією.

В інтерв'ю Politico він заявив, що такі кроки можуть послабити підтримку України з боку ЄС, пише «Главком».

«Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах. Як тільки ЄС або будь-яка окрема країна позиціонує себе як посередник, це неминуче обмежує здатність вживати заходів, необхідних для підтримки України та посилення тиску на Росію», – наголосив Міхал.

За словами естонського прем'єра, Росія й надалі відкидає реалістичні шляхи до миру, а будь-які дипломатичні зусилля мають здійснюватися під керівництвом Києва. «Припущення про необхідність альтернативних каналів або закулісних дипломатичних шляхів є помилковими», – заявив він.

Міхал також попередив, що історія неодноразово демонструвала ризики спроб вести окремі переговори з диктаторами. «Демократичні країни зрештою ведуть переговори між собою щодо поступок, тоді як диктатор просто використовує розбіжності та послаблює демократичний світ», – зазначив глава уряду Естонії.

Напередодні Антоніу Кошта підтвердив, що доручив своїй адміністрації відкрити дипломатичний канал зв'язку з Росією. У Єврораді пояснили, що йдеться лише про технічні контакти без обговорення суті питань.