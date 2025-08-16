Головна Світ Політика
Глава МЗС Чехії прирівняв розмову Трампа та Путіна до угоди з Гітлером

Максим Бурич
Максим Бурич
Глава МЗС Чехії прирівняв розмову Трампа та Путіна до угоди з Гітлером
Ліпавський: Ви можете досягти тимчасового умиротворення
Глава МЗС Чехії порівняв переговори Трампа і Путіна з «Мюнхенською змовою»

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко відреагував на переговори, які відбулися між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Він провів історичну паралель з «Мюнхенською змовою» 1938 року, коли європейські лідери намагалися умиротворити Гітлера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Яна Ліпавського.

Ліпавський опублікував твіт із цитатою британського політика Ентоні Ідена:

«Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти».

«Мюнхенська змова»

Чехія була першою жертвою німецької агресії напередодні Другої світової війни.

«Мюнхенська змова», укладена у 1938 році, стала символом провалу політики умиротворення. Тоді лідери Великої Британії та Франції фактично санкціонували розчленування Чехословаччини, сподіваючись таким чином зупинити агресію Гітлера. Ентоні Іден, який у той час обіймав посаду міністра закордонних справ Великої Британії, подав у відставку на знак протесту проти цієї угоди. Вона не змогла зупинити Гітлера і лише відтермінувала початок війни.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко засудив заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо України, які той озвучив на брифінгу для Дональда Трампа після саміту на Алясці. Ліпавський назвав слова Путіна «нонсенсом», підкресливши, що вони суперечать фактам і міжнародному праву. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За словами чеського міністра, Кремль використовує дезінформацію для виправдання своїх дій. «Від Путіна ми чули ту саму пропагандистську нісенітницю про «коріння конфлікту», яку пропагує його державне телебачення», – написав Ліпавський на X після заяв двох президентів. – «Проблема полягає в російському імперіалізмі, а не в бажанні України жити вільно».

Теги: Чехія Дональд Трамп путін переговори

