Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туск розповів про обіцянки США перед самітом Трамп-Путін

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Туск розповів про обіцянки США перед самітом Трамп-Путін
Туск має «багато побоювань і багато надій» щодо зустрічі Трампа та Путіна
фото: Reuters

США пообіцяли проконсультуватися з Європою перед зустріччю з Путіним – польський міністр Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Сполучені Штати пообіцяли провести консультації з європейськими партнерами перед зустріччю з президентом РФ, яка має відбутися цієї п’ятниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Під час пресконференції Туск наголосив, що збереження територіальної цілісності України є важливим не лише для солідарності, але й для безпеки самої Польщі.

Він також висловив, що має «багато побоювань і багато надій» щодо майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, зазначивши «тактику непередбачуваності» Трампа.

Коментуючи пропозиції Путіна щодо українських територій, Туск назвав їх «однобокими» і додав, що йому «важко зрозуміти, чому це неприйнятно» для України. На цьому його пресконференція завершилася.

Нагадаємо, Європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той відправиться на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Аляску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами джерела, лідери ЄС хочуть провести із Трампом приватні дискусії до п'ятниці. «Будь-яка розмова відбудеться після інтенсивних дипломатичних переговорів між офіційними особами США, України та Європи, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі», – пише видання.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп путін переговори Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мерц наполягає на присутності Зеленського на зустрічі на Алясці
Саміт на Алясці: канцлер Німеччини наполягає на присутності Зеленського
Вчора, 23:22
Зеленський:«Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир»
Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації
9 серпня, 09:01
Навчання під назвою «Спільне море-2025» мають на меті зміцнити оборонне партнерство між Москвою та Пекіном
Росія та Китай розпочали спільні навчання після заяв Трампа про ядерні субмарини
4 серпня, 01:18
Трамп обожнює грати у гольф
Трамп озброївся броньованим гольф-каром
29 липня, 07:59
Трамп зробив заяву про 50 днів для Путіна
Трамп скоротить 50-денний термін, відведений Путіну на перемир’я
28 липня, 15:13
Трамп: Вони щойно вийшли з чогось настільки небезпечного – і при цьому говорять: «Ми хочемо продовжити збагачення». Хто б таке сказав?
Трамп різко розкритикував Іран за намір продовжити збагачення урану
27 липня, 22:35
Журналісти WSJ не отримають доступу на борт Air Force One або до інших місць, де зазвичай працює президентський пул
Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal
22 липня, 06:56
Сіярто розкритикував допомогу Україні про яку говорив Трамп, але зазначив: Щиро сподіваюся, що обговорення миру триватимуть, адже нам потрібен мир
Угорщина різко висловилася на план Трампа з підтримки України
15 липня, 01:03
Король Чарльз прийматиме Трампа у Британії
Трамп відвідає Британію з державним візитом: стала відома дата
14 липня, 13:15

Політика

Туск розповів про обіцянки США перед самітом Трамп-Путін
Туск розповів про обіцянки США перед самітом Трамп-Путін
Зустріч Трампа з Путіним. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США – Bloomberg
Зустріч Трампа з Путіним. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США – Bloomberg
До України з візитом прибув голова МЗС Чехії
До України з візитом прибув голова МЗС Чехії
Азербайджан виділяє $2 млн на допомогу Україні
Азербайджан виділяє $2 млн на допомогу Україні
Литва оголосила військові навчання поблизу Білорусі
Литва оголосила військові навчання поблизу Білорусі
Зустріч Трампа і Путіна: ріелтор з Аляски розкрив подробиці локації для президента США
Зустріч Трампа і Путіна: ріелтор з Аляски розкрив подробиці локації для президента США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
18K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
12K
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
2850
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2670
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua