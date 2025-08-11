Туск розповів про обіцянки США перед самітом Трамп-Путін

Туск має «багато побоювань і багато надій» щодо зустрічі Трампа та Путіна

США пообіцяли проконсультуватися з Європою перед зустріччю з Путіним – польський міністр Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Сполучені Штати пообіцяли провести консультації з європейськими партнерами перед зустріччю з президентом РФ, яка має відбутися цієї п’ятниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Під час пресконференції Туск наголосив, що збереження територіальної цілісності України є важливим не лише для солідарності, але й для безпеки самої Польщі.

Він також висловив, що має «багато побоювань і багато надій» щодо майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, зазначивши «тактику непередбачуваності» Трампа.

Коментуючи пропозиції Путіна щодо українських територій, Туск назвав їх «однобокими» і додав, що йому «важко зрозуміти, чому це неприйнятно» для України. На цьому його пресконференція завершилася.

Нагадаємо, Європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як той відправиться на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Аляску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами джерела, лідери ЄС хочуть провести із Трампом приватні дискусії до п'ятниці. «Будь-яка розмова відбудеться після інтенсивних дипломатичних переговорів між офіційними особами США, України та Європи, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі», – пише видання.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.