Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці

Під час прибуття Володимира Путіна на Аляску президент США Дональд Трамп кілька разів аплодував російському диктаторові, однак ці моменти зникли з офіційного відео Білого дому, повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Путін приземлився в Анкориджі, де для нього підготували трап і червону доріжку. Коли він наближався до Трампа, американський лідер неодноразово плескав у долоні, що викликало широкий резонанс у медіа. Російські ЗМІ подали цей жест як позитивний сигнал на адресу Кремля.

Згодом адміністрація США опублікувала офіційні фото та відео зустрічі. Однак у змонтованому відеоролику аплодисменти Трампа були повністю вирізані.

✂️📽 Білий дім вирізав із відео моменти, коли Трамп аплодував Путіну, - The Guardian

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.