Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці
У змонтованому відеоролику аплодисменти Трампа були повністю вирізані
скріншот з відео

Коли Путін приземлився у Алясці та наближався до Трампа, той неодноразово плескав у долоні, що викликало широкий резонанс у медіа

Під час прибуття Володимира Путіна на Аляску президент США Дональд Трамп кілька разів аплодував російському диктаторові, однак ці моменти зникли з офіційного відео Білого дому, повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Путін приземлився в Анкориджі, де для нього підготували трап і червону доріжку. Коли він наближався до Трампа, американський лідер неодноразово плескав у долоні, що викликало широкий резонанс у медіа. Російські ЗМІ подали цей жест як позитивний сигнал на адресу Кремля.

Згодом адміністрація США опублікувала офіційні фото та відео зустрічі. Однак у змонтованому відеоролику аплодисменти Трампа були повністю вирізані.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: путін Дональд Трамп Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?
4 серпня, 22:43
Війна має стати реальністю для кожного росіянина
Війна має стати реальністю для кожного росіянина
21 липня, 07:52
Трамп вирішив обкласти митом ліки
Трамп вдарить високими митами по ліках та напівпровідниках – Bloomberg
17 липня, 10:09
Італія сприятиме логістиці для Києва, але не постачатиме зброю
Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
17 липня, 09:20
У Росії лунали вибухи
Вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
28 липня, 05:36
Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня
Путін програє під час саміту на Алясці – ексрадник Трампа
10 серпня, 04:33
Трамп може розізлитися через відмову Зеленського
Зеленський своєю відмовою піти на поступки може розлютити Трампа – NY Times
9 серпня, 11:59
Трамп заявив, що хоче припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін
Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа
11 серпня, 20:24
Росіські пропанандисти отримали спартанські умови на Алясці
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
Вчора, 11:26

Політика

Спільного обіду не буде: Трамп негайно повертається до Білого дому
Спільного обіду не буде: Трамп негайно повертається до Білого дому
Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці
Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
«Поки угоди немає»: Трамп прокоментував переговори з Путіним 
«Поки угоди немає»: Трамп прокоментував переговори з Путіним 
Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера
Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
14K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6655
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4401
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua