У США пасажирський літак зіткнувся з пожежною машиною під час посадки

Ростислав Вонс
У нью-йоркському аеропорту Ла-Гвардія регіональний реактивний літак компанії Air Canada Express зіткнувся з пожежною машиною одразу після приземлення. Інцидент призвів до повної зупинки роботи аеропорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На борту літака було 76 пасажирів та чотири члени екіпажу. Повідомляється про десятки поранених, зокрема – надзвичайників, які були в автівці.

Літак врізався в автомобіль на швидкості близько 39 км/год
Літак моделі CRJ-900, що прибув із Монреаля, врізався в автомобіль на швидкості близько 39 км/год. Рейс виконувався компанією Jazz Aviation, яка є регіональним партнером Air Canada.

Федеральне авіаційне управління США запровадило заборону на зліт та посадку для всіх літаків. Рейси, які мали приземлитися, перенаправлено до інших аеропортів або повернуто в пункти вильоту.

Нагадаємо, у штаті Мен бізнес-джет Bombardier Challenger 650 зазнав аварії при зльоті. На його борту було вісім людей.

До слова, у США, поблизу міжнародного аеропорту в Луїсвіллі, штат Кентуккі розбився великий вантажний літак McDonnell Douglas MD-11, що належав компанії UPS.

Раніше поблизу муніципального аеропорту Гаммонтон у штаті Нью-Джерсі сталася трагедія. Унаслідок зіткнення двох гелікоптерів у повітрі один пілот загинув, а інший отримав критичні поранення.

