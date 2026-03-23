У США пасажирський літак зіткнувся з пожежною машиною під час посадки

На борту повітряного судна перебувало кілька десятків пасажирів

У нью-йоркському аеропорту Ла-Гвардія регіональний реактивний літак компанії Air Canada Express зіткнувся з пожежною машиною одразу після приземлення. Інцидент призвів до повної зупинки роботи аеропорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На борту літака було 76 пасажирів та чотири члени екіпажу. Повідомляється про десятки поранених, зокрема – надзвичайників, які були в автівці.

Літак врізався в автомобіль на швидкості близько 39 км/год фото: Reuters

Літак моделі CRJ-900, що прибув із Монреаля, врізався в автомобіль на швидкості близько 39 км/год. Рейс виконувався компанією Jazz Aviation, яка є регіональним партнером Air Canada.

Федеральне авіаційне управління США запровадило заборону на зліт та посадку для всіх літаків. Рейси, які мали приземлитися, перенаправлено до інших аеропортів або повернуто в пункти вильоту.

Федеральне управління цивільної авіації США після інциденту запровадило тимчасову заборону на польоти в аеропорту фото: Reuters

