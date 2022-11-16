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Удар по Польщі: свіжі фото з місця падіння ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Польщі: свіжі фото з місця падіння ракети
Місце падіння ракети у Польщі
фото з соцмереж

На місці падіння ракети зараз працюють криміналісти

У мережі з'явилося нове фото наслідків влучення ракет по території Польщі. На місці зараз працюють криміналісти.

Місце падіння ракети у Польщі
Місце падіння ракети у Польщі
фото з соцмереж

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Удар по Польщі: свіжі фото з місця падіння ракети фото 1
Удар по Польщі: свіжі фото з місця падіння ракети фото 2
Удар по Польщі: свіжі фото з місця падіння ракети фото 3

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією». 

Також прем’єр Нідерландів назвав головну причину падіння ракети у Польщі.

Президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

Читайте також: Падіння ракети на території Польщі: реакція лідерів країн та всі версії
Теги: ракета війна росія Польща Україна

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