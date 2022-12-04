Глава Пентагону підтвердив: НАТО наближається до кордонів із Росією

Остін зазначив, що навіть попри те, що Росія є членом Ради Безпеки ООН, вона веде жорстоку війну

Остін зазначив: Путін сам спровокував процес розширення Північно-Атлантичного альянсу

Із моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія неодноразово змінювала риторику щодо причин та цілей війни. Однією з тих, які висловлювалися найчастіше, було «розширення НАТО до небезпечних для РФ масштабів». Але наближення Альянсу до кордонів Росії є наслідком розв’язаної Путіним війни, а не навпаки, вважає глава Пентагону Ллойд Остін. Про це він заявив на Форумі національної оборони імені Рейгана в Сімі-Веллі.

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Остін зазначив, що навіть попри те, що Росія є членом Ради Безпеки ООН, вона веде жорстоку війну і цілеспрямовано намагається «знищити демократію для більш ніж 43 мільйонів людей».

За словами глави оборонного відомства США, звинувачення у створенні загрози для національної безпеки Російської Федерації, які лунають з боку Кремля на адресу НАТО, є необґрунтованими і суперечать реальному стану справ. Остін наголосив, що наближення Альянсу до кордонів РФ відбулося саме через розв’язану Путіним війну.

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«Росію не провокували, Росії не погрожували, на Росію не нападали. Натомість, одна людина обрала війну. Путінська війна не є наслідком розширення НАТО – вона є причиною розширення НАТО, і тепер через тугу Кремля за зниклою імперією Європа зіткнулася з найбільшою кризою безпеки від часів закінчення Другої світової війни», – сказав Остін.

Він нагадав, що НАТО посилив східний фланг у Європі, а США збільшили кількість своїх військових на континенті до 100 тисяч (раніше було близько 80 тисяч). Очільник Пентагону додав, що Альянс не буде безпосередньо втягнуто у війну, але союзники будуть підтримувати Україну до переможного кінця.

Нагадаємо, російське вторгнення в Україну викликало підвищений рівень безпеки в Європі, а ядерна риторика Москви послужила ключовим фактором, який спонукав Фінляндію подати заявку на вступ до НАТО.

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін здивований провалом своєї армії в Україні й може на деякий час зменшити апетити щодо цілей війни. Водночас він не відмовиться від планів щодо захоплення країни у довгостроковій перспективі.

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