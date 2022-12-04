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Глава Пентагону підтвердив: НАТО наближається до кордонів із Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Глава Пентагону підтвердив: НАТО наближається до кордонів із Росією
Остін зазначив, що навіть попри те, що Росія є членом Ради Безпеки ООН, вона веде жорстоку війну
фото з відкритих джерел

Остін зазначив: Путін сам спровокував процес розширення Північно-Атлантичного альянсу

Із моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія неодноразово змінювала риторику щодо причин та цілей війни. Однією з тих, які висловлювалися найчастіше, було «розширення НАТО до небезпечних для РФ масштабів». Але наближення Альянсу до кордонів Росії є наслідком розв’язаної Путіним війни, а не навпаки, вважає глава Пентагону Ллойд Остін. Про це він заявив на Форумі національної оборони імені Рейгана в Сімі-Веллі.

Остін зазначив, що навіть попри те, що Росія є членом Ради Безпеки ООН, вона веде жорстоку війну і цілеспрямовано намагається «знищити демократію для більш ніж 43 мільйонів людей».

За словами глави оборонного відомства США, звинувачення у створенні загрози для національної безпеки Російської Федерації, які лунають з боку Кремля на адресу НАТО, є необґрунтованими і суперечать реальному стану справ. Остін наголосив, що наближення Альянсу до кордонів РФ відбулося саме через розв’язану Путіним війну. 

«Росію не провокували, Росії не погрожували, на Росію не нападали. Натомість, одна людина обрала війну. Путінська війна не є наслідком розширення НАТО – вона є причиною розширення НАТО, і тепер через тугу Кремля за зниклою імперією Європа зіткнулася з найбільшою кризою безпеки від часів закінчення Другої світової війни», – сказав Остін.

Він нагадав, що НАТО посилив східний фланг у Європі, а США збільшили кількість своїх військових на континенті до 100 тисяч (раніше було близько 80 тисяч). Очільник Пентагону додав, що Альянс не буде безпосередньо втягнуто у війну, але союзники будуть підтримувати Україну до переможного кінця.

Нагадаємо, російське вторгнення в Україну викликало підвищений рівень безпеки в Європі, а ядерна риторика Москви послужила ключовим фактором, який спонукав Фінляндію подати заявку на вступ до НАТО

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін здивований провалом своєї армії в Україні й може на деякий час зменшити апетити щодо цілей війни. Водночас він не відмовиться від планів щодо захоплення країни у довгостроковій перспективі.

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Теги: війна Європа путін росія

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