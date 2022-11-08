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Глава Пентагону поговорив з міністром оборони Італії про Україну: що обговорювали

Альона Боженко
glavcom.ua
Глава Пентагону поговорив з міністром оборони Італії про Україну: що обговорювали
Глава Пентагону обговорив з новим міністром оборони Італії ППО для України
фото із відкритих джерел

Остін подякував Крозетто «за відданість продовженню італійської безпекової допомоги Україні»

Міністр оборони США Ллойд Остін 7 листопада поспілкувався телефоном зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Під час розмови вони підняли тему підтримки України. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зазначається, що міністри двох країн обумовили «тісні двосторонні оборонні відносини між США та Італією».

Також у ході телефонної розмови йшлося про подальшу «співпрацю на підтримку України, в тому числі у сфері протиповітряної оборони».

У Пентагоні зазначають, що Остін подякував Крозетто «за відданість продовженню італійської безпекової допомоги Україні» у захисті від російської агресії.

Нагадаємо, 27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада.

Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи. Загалом США пообіцяли надати Україні вісім систем протиповітряної оборони Nasams. 

Також раніше помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла раніше, що лендліз для України, який набув чинності на початку жовтня, є одним із багатьох інструментів допомоги від Сполучених Штатів Америки. 

Теги: Італія США міністр військові

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