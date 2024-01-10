Хусити здійснили одну з найбільших атак у Червоному морі

Над Червоним морем було збито 24 ракети і безпілотники

55 країн мають безпосередній зв’язок із кораблями, які зазнали нападу

Військово-морські сили США збили 24 ракети і безпілотники хуситів, запущені з території Ємену. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох чиновників Міноборони США.

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Зазначається, що це одна з найбільших атак хуситів у Червоному морі за останні місяці.

Згідно з попередніми оцінками, в результаті масового запуску безпілотників та ракет кораблі не отримали ушкоджень, постраждалих немає.

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У збитті ракет та дронів брали участь три американські есмінці. США мають кілька кораблів у Червоному морі в рамках багатонаціональної місії, спрямованої на захист судноплавства в одному з найбільш важливих водних шляхів світу. До її складу входять понад 20 країн.

Атака відбулася під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена на Близький Схід у спробі стримати війну в Газі та запобігти регіональній ескалації.

Хусити заявили, що запускають безпілотники і ракети на знак солідарності з палестинським народом.

За оцінками США, 55 країн мають безпосередній зв’язок із кораблями, які зазнали нападу, чи то через національність екіпажу, походження та призначення судна чи власника корабля.

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Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Як повідомлялося, США, Велика Британія, Німеччина, Італія та інші вісім країн застерегли єменських хуситів від атак на судна у Червоному морі.