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Хусити здійснили одну з найбільших атак у Червоному морі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хусити здійснили одну з найбільших атак у Червоному морі
Над Червоним морем було збито 24 ракети і безпілотники
фото: U.S. Central Command/X

55 країн мають безпосередній зв’язок із кораблями, які зазнали нападу

Військово-морські сили США збили 24 ракети і безпілотники хуситів, запущені з території Ємену. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох чиновників Міноборони США.

Зазначається, що це одна з найбільших атак хуситів у Червоному морі за останні місяці.

Згідно з попередніми оцінками, в результаті масового запуску безпілотників та ракет кораблі не отримали ушкоджень, постраждалих немає.

У збитті ракет та дронів брали участь три американські есмінці. США мають кілька кораблів у Червоному морі в рамках багатонаціональної місії, спрямованої на захист судноплавства в одному з найбільш важливих водних шляхів світу. До її складу входять понад 20 країн.

Атака відбулася під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена на Близький Схід у спробі стримати війну в Газі та запобігти регіональній ескалації.

Хусити заявили, що запускають безпілотники і ракети на знак солідарності з палестинським народом. 

За оцінками США, 55 країн мають безпосередній зв’язок із кораблями, які зазнали нападу, чи то через національність екіпажу, походження та призначення судна чи власника корабля.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Як повідомлялося, США, Велика Британія, Німеччина, Італія та інші вісім країн застерегли єменських хуситів від атак на судна у Червоному морі.

Теги: США Ізраїль Ємен море

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