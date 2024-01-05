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Нові деталі скандальної справи Епштейна: спливли прізвища Клінтона та Трампа

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нові деталі скандальної справи Епштейна: спливли прізвища Клінтона та Трампа
Фінансист скоїв самогубство у 2019 році через кілька тижнів після затримання
фото з відкритих джерел

В опублікованих документах йдеться про зв'язок скандального мільярдера з відомими політиками, вченими та акторами

У США федеральний суд Південного округу штату Нью-Йорк опублікував нову частину документів зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі людьми, зокрема підлітками. Як виявилося, серед його клієнтів були відомі актори, режисери та політики.

Зокрема, у списку людей, які фігурують у матеріалах справи, є колишні президенти США Дональд Трамп та Білл Клінтон, а також колишній губернатор американського штату Нью-Мехіко Білл Річардсон та сенатор США Джордж Мітчелл. Окрім того, у матеріалах справи з'являються імена британського принца Ендрю, ілюзіоніста Девіда Копперфільда, астрофізика Стівена Хокінга, акторів Рейна Вілсона та Сета Макфарлейна, а також співака Майкла Джексона.

Згідно з документами, американка Вірджинія Джуффре заявила, що у 17-річному влаштувалася на роботу до Епштейна масажисткою, однак її змушували займатися сексом із чоловіками з оточення мільярдера. За її словами, йдеться про принца Великобританії Ендрю, колишнього губернатора Нью-Мехіко Білла Річардсона і американського екс-сенатора Джорджа Мітчелла.

Колишня помічниця Епштейна Джоанна Сьоберг розповіла про його зв'язки з Біллом Клінтоном. За її словами, експрезидент США був названий серед пасажирів літака фінансиста, який використовувався для перевезення гостей на приватний карибський острів мільярдера Літтл-Сент-Джеймс.

У своїх свідченнях Сьоберг згадала випадок, коли вона була з Епштейном на одному з його літаків, і пілоти повідомили, що їм потрібно приземлитися в Атлантік-Сіті. Потім фінансист запропонував зв'язатися з іншим екс-президентом США Дональдом Трампом.

Серед оприлюднених документів є електронний лист Епштейна, в якому він просив про підкуп людей для спростування слів Джуффре щодо участі відомого астрофізика Стівена Хокінга в оргіях з неповнолітніми на Віргінських островах. Останній відвідав приватний острів фінансиста у 2006 році – зазначається, що візит відбувся у рамках конференції, яка проходила на сусідньому острові.

Нагадаємо, у 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинуватили у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції. Розслідування велося у 2002-2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством і у результаті просидів у в'язниці лише 13 місяців замість багаторічного, а можливо, і довічного терміну. Проте в листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джеффрі Епштейна і журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку фінансиста. Мільярдер не визнав себе винним

7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. 10 серпня о 07:30 за місцевим часом у в'язниці в Нью-Йорку американського фінансиста й мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у камері, де він очікував судового розгляду. За попередньою версією, чоловік скоїв самогубство.

Теги: Дональд Трамп слідство розслідування Білл Клінтон Стивен Хокинг Майкл Джексон

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