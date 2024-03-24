Державний тероризм Росії. Невже світу байдуже?

Хто сіє вітер, неодмінно пожне бурю…

У класичній схемі державний тероризм і тоталітаризм, неодмінно отримує відповідь тероризму групового чи індивідуального.

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Атака Ісламською державою в серці росії є продовженням подібної атаки в Ірані у січні цього року. Держави терористки отримали бумерангом від конкуруючою організації терористки.

Звісно в таких випадках страждають випадкові жертви.

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Очевидно, москва використає цю атаку з метою посилення свого терору. Експорт кривавого державного терору – це вже візитна картка кремля.

Але головна увага світу все ж має бути спрямована до державного терору країни агресорки.

Світ і досі мовчить про ядерний тероризм росії.

Зумисні спроби знищення каскаду ГЕС на Дніпрі, що може призвести до невиданої екологічної катастрофи в європі.

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Ну і потрібно не забувати, що від цілеспрямованого державного терору проти цивільних в Україні на початок 2024 року лише за даними ООН (реальні цифри набагато вищі) 10 тисяч 378 людей загинули та 19 тисяч 632 було поранено.

А про можливість терористичної атаки на росію заздалегідь шляхетно попереджали західні розвідки і ГУР МО.